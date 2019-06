Des vacances sous le soleil méditerranéen

Le bassin méditerranéen est une valeur sûre pour passer des vacances d’été (ou d’hiver) dans un cadre enchanteur et à des prix attractifs. Et les destinations ne manquent pas : Tunisie, Maroc, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Croatie… Alliant tout à la fois, dépaysement, détente, chaleur, soleil et proximité avec la France, la côte méditerranéenne réunit tous les atouts pour vous faire passer de bonnes vacances.

Vous cherchez un voyage last minute pas cher, un circuit, une croisière, un séjour tout compris ou encore un voyage sur mesure pour vos prochaines vacances ? Toutes les options sont possibles en Méditerranée, que vous passiez par une agence de voyage pour trouver une offre de voyage adaptée à vos attentes ou un comparateur de vol pour dénicher les meilleurs prix des compagnies aériennes. Voici quelques idées de voyage pour des vacances farniente, un séjour romantique ou un voyage en famille sans se ruiner.

Découvrez le charme de Naples et la douceur de la côte amalfitaine

Vous cherchez un lieu de vacances qui ressemble à un décor de théâtre et où se côtoient des quartiers populaires, des paysages somptueux ponctués de villages colorés, des traces de l’Histoire, ainsi que des falaises, des grottes et des criques d’une beauté à couper le souffle ? Alors l’Italie du Sud est faite pour vous. Voir Naples et la côte amalfitaine, c’est visiter des lieux incomparables comme les fouilles de Pompéi ou le Vésuve. C’est aussi plonger au cœur d’une ville populaire et qui regorge de trésors culturels. Sans oublier Capri, véritable joyau de roche blanche entouré de vignes et de pins, un lieu idéal pour une escapade en amoureux ou un voyage de noces. En une semaine, vous pouvez organiser un circuit qui vous conduira de Naples à Pompéi-Vésuve pour aller ensuite sur côte amalfitaine (Capri, Positano, Amalfi, Ravello) avant de rejoindre Salerne et son centre historique typique de l’époque médiévale et enfin Paestum, également appelé « La plaine des Dieux » et qui possède les trois temples grecs les mieux conservés du monde.

Essaouira : une destination idéale pour des vacances en famille

A seulement deux heures vol de Paris, le Maroc est une destination de choix pour partir en famille pour des vacances pas cher. Au nord du pays, Essaouira est une petite ville de pêcheurs blanche et bleue, située au bord de l’Atlantique, et réputée pour sa douceur de vivre et son authenticité. Les enfants adoreront découvrir la criée et les pêcheurs rentrer au port pour préparer leurs poissons. La médina est protégée par des remparts et des fortifications qui offrent une vue splendide sur l’océan. Vous pourrez vous promenez tranquillement dans les souks plus calmes qu’à Marrakech, et découvrir l’artisanat local, en faisant une halte « Chez Driss » pour déguster un thé à la menthe et un assortiment de pâtisseries réputées pour être les meilleures d’Essaouira. Essaouira, c’est aussi une grande plage de sable fin, idéale pour pratiquer toutes sortes d’activités : surf, kitesurf, planche à voile, balades à cheval ou en chameau, jeux gonflables…

Farniente au cœur des Cyclades

La Grèce, c’est 9 800 îles, 14 000 km de côtes, un décor de rêve, du soleil toute l’année, des plages de sable fin, des eaux turquoise et une nature verdoyante : de quoi ravir les amateurs de farniente qui souhaitent profiter de leurs vacances pour se reposer dans un cadre idyllique et sortir des sentiers battus. Pour un séjour au calme loin du tourisme de masse, l’archipel des Cyclades vous offre un décor varié selon les îles que vous abordez : à Antipaxos, la plage Voutoumi est un croissant de sable paradisiaque qui vous plonge dans une mer turquoise et aussi limpide qu’une piscine. Vous vous croirez aux Caraïbes ! A Santorin, découvrez l’île volcanique de Nea Kameni et savourez les bienfaits des sources thermales sous-marines situées au cœur d’un cratère. Un peu plus loin, vous serez éblouis par la beauté lunaire de Sarakiniko sur l’île de Milos, avec ses rochers blancs sculptés par l’érosion, qui contrastent avec le bleu profond de la mer Egée. Quant à Mykonos, elle vous éblouira par ses plages de sable doré, ses bâtisses blanchies à la chaux, sans oublier « La petite Venise » réputée pour ses maisons colorées.