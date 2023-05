Deschamps est-il toujours l’entraîneur dont l’équipe de France a besoin ?

Difficile de penser à un destin plus emblématique pour l’équipe de France de football que celui de Didier Deschamps, qui est devenu sélectionneur du Onze de France depuis 11 ans maintenant. L’homme sort de deux matchs très satisfaisants et parvient à faire l’oublier l’amère défaite que fut cet Argentine-France au Qatar 2022. Il semblerait que DD n’ait aucune envie de raccrocher les gants, et c’est pourquoi personne n’a vraiment été surpris.

En menant une vie de football effrénée couplée avec les exigences d’un business féroce, on serait à même de vouloir relâcher la pression, mais ce n’est pas le cas de Deschamps qui devrait régner sur le football national jusqu’en 2026.

Pourtant, des critiques de la part des experts et des amateurs de football laissent à penser que Deschamps devrait partir la tête haute de cette fonction de manager. Quel intérêt y aurait-il à le remplacer pour continuer l’aventure sans lui ? Quelques arguments pèsent sur la balance, même si la majorité des Français sont galvanisés par la réussite du ce gars de Bayonne qui a tout simplement fait rêver la Nation à de nombreuses reprises et a fait le bonheur des amateurs des sports app.

L'après coupe du monde sur les chapeaux de roue

C'est comme si les deux derniers matchs de l'équipe de France avait eu le pouvoir de panser des plaies toujours vivaces pour l'équipe de France. En battant les Pays-Bas 4-0 et l'Irlande 1-0 à trois jours d'intervalle, l'équipe de France se pare d'un optimisme qui donne le sourire et permet d'envisager les qualifications pour l'Euro 2024 comme une formalité.

À vrai dire, huit des dix derniers matchs de la France se sont soldés par une victoire et c'est seulement la rencontre avec l'Argentine qui vient noircir ce tableau idyllique. Il est vrai que Deschamps a su maintenir une cohésion extraordinaire au sein d'une équipe de grands champions, avec un Mbappé qui porte son nouveau brassard avec conviction, et un Giroud qui reprend gentiment l'habitude de marquer.

Un contrat jusqu'en 2026

Didier Deschamps devrait quitter son poste de manager de l’équipe de France après quatorze ans de loyaux services, mais nous ne savons finalement pas ce qui s’est passé en coulisse lorsqu’il a été reconduit au début de l’année 2023, car c’était bien le scandale qui entourait Noël Le Graet qui passionnait le plus les foules. Celui-ci démissionne de la présidence de la FFF et reste en bons termes avec Deschamps début 2023.

Finalement, la reconduction de la position de Didier Deschamps s’affirme dans une continuité, et il semble bien que même ses détracteurs pardonnent à la fonction alors que la France a accompli un Mondial 2022 saisissant.

Un regret qui ne passe pas

Impossible de faire une carrière au sommet sans passer par quelques tumultes, et c’est la relation de Benzema et Deschamps qui a fait couler le plus d’encre. Les tensions entre les deux hommes étaient à leur comble quand Deschamps prit la décision de ne pas faire participer Benzema durant la Coupe de Monde. Parmi les raisons invoquées, une blessure de Benzema qui n’était pas si grave que le sélectionneur le prétendait aurait empêché le joueur de disputer la Coupe du Monde, alors que son aide aura donné un avantage tactique évident.

Il n’est pas dit que Deschamps regrette cette décision de manière personnelle, mais c’est un choix qui pèse lourd dans le regard du public qui se demande si oui ou non, le sélectionneur aux 139 matchs internationaux est toujours en phase avec ses joueurs.

Remplacé, mais par qui ?

Ce n’est un secret pour personne sur la planète football : Zinedine Zidane était fortement pressenti pour prendre la suite de Didier Deschamps, et il est fort probable que la discussion revienne sur la table à la fin de son mandat.