Désherbant écologique fait maison : mode d’emploi

Le Roundup est le pesticide le plus utilisé dans le monde. Son agent actif est le glyphosate. Des centaines d’études scientifiques ont démontré son caractère cancérigène. Produit par Monsanto, le Roundup détruit les sols, les plantes et les espèces vivantes. Il peut être à l’origine des maladies les plus graves, et il fait des victimes dans les pays les plus développés comme dans ceux qui le sont moins. En France, le ministre de l’Agriculture a promis d’« essayer » d’en sortir d’ici trois ans.

Dans ces conditions, vous recherchez certainement une alternative naturelle pour désherber efficacement. Alors, voici quelques pistes à suivre.

Pour vous débarrasser des mauvaises herbes de la terrasse ou du jardin, sans avoir recours à des désherbants chimiques, vous pouvez procéder avec un désherbant écologique fait maison, à la fois puissant et très économique. Il s'agit d'un désherbant naturel à base de vinaigre blanc, de sel et de liquide vaisselle. Pour le préparer, vous avez besoin d'un pulvérisateur, de 100 grammes de sel, de 3 litres de vinaigre blanc et d'une cuillière à soupe de liquide vaisselle. Dans le pulvérisateur vide, mélangez les ingrédients, secouez, et le tour est joué !

Aspergez alors les mauvaises herbes qui envahissent votre jardin et votre terrasse. Procédez, de préférence, au désherbage lors des journées ensoleillées. La chaleur des rayons du soleil favorise la désyhadration des végétaux et amplifie les effets du produit. Les premiers résultats sont observables 24 heures après le premier passage. N'hésitez pas à renouveler l’application jusqu’à la disparition complète des mauvaises herbes. Ce désherbant a tout particulièrement prouvé son efficacité dans les fissures, entre les briques et sur les allées en pierre.

Même si ce désherbant est naturel et ne présente aucun danger pour l’homme et les animaux, il existe néanmoins quelques contre-indications. Ainsi, évitez d’asperger votre potager ou vos parterres de fleurs avec votre désherbant maison. Cela risquerait de détruire vos récoltes et de faire mourir vos plantes et vos fleurs.