Devenir trader en ligne : attention aux pièges !

Vous êtes à la recherche d'un moyen rapide et facile de vous faire de l'argent ? Si oui, vous devriez vous baser vers le secteur qu'on appelle le trading. En effet, ce domaine est largement connu de tous, comme étant des plus simples d'accès, et capable de vous aider à atteindre une autonomie financière stable.

Toutefois, au contraire de ce qu'on peut vous miroiter, le trading n'est pas une activité aussi simple. En effet, le trading en ligne est un secteur beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, raison pour laquelle, vous devez maîtriser correctement les bases avant de pouvoir commencer. De plus, il y a certains pièges dans lesquels vous pouvez tomber au départ, gâchant ainsi, toute opportunité. Voici donc les pièges, que vous devez obligatoirement éviter !

Vouloir de l'argent facile

Comme nous l'avons déjà évoqué, le trading est l’un des métiers les plus simples que vous aurez à exercer. En effet, tout ce qu'il demande, c'est que vous effectuiez un investissement, et que vous procédiez à vos transactions d'achat et de vente au moment opportun.

Cependant, vous ne devez pas penser que le trading vous offrira d'emblée tout ce que vous souhaitez. En réalité, autant vous pouvez gagner de l'argent, autant vous pouvez en perdre de façon exponentielle. Par conséquent, à vos débuts, vous devez garder en tête que vous avez l'obligation de travailler correctement, afin de pouvoir gagner un salaire à 6 chiffres par an.

« C'est d'ailleurs, l'erreur la plus commune que commettent les traders, lorsqu'ils découvrent le monde financier », affirme Maxime Beggiato, Analyste de Investing.com. La majeure partie d'entre eux pensent qu'il suffit d'investir, pour que tout se fasse facilement, or ce n'est pas le cas.

Être solitaire

Certes, devenir trader en ligne est quelque chose que vous devez faire par vous-même, car personne d'autre ne viendra gagner l'argent que vous êtes appelés à produire. Toutefois, vous ne devez pas effectuer vos transactions sur le marché, en ne comptant que sur vous-même. Il est en réalité nécessaire que vous soyez en contact permanent avec un courtier.

La mission principale du courtier est de vous conseiller et de vous guider sur toutes les transactions que vous pouvez effectuer, afin que vous puissiez maximiser votre rentabilité. C'est en effet, le courtier qui constitue le palier entre les ressources que vous pouvez gagner et votre portefeuille.

Choisir le premier courtier qui se présente

S'il y a bien une chose qu'on a remarquée chez les traders, surtout lorsque ces derniers viennent de découvrir le marché financier, c’est qu'ils ont tendance à faire confiance au premier courtier qui se présente.

En effet, n'ayant aucune information en la matière, ils se basent sur les informations fournies par le premier qui entre en contact avec eux, or tel ne devrait pas être le cas. En temps normal, c'est au trader de rechercher le courtier qui lui serait beaucoup plus efficace, et qu'il saura parfaitement se plier à ses exigences.

De plus, vous n'ignorez sans doute pas qu'il existe certains courtiers sur le marché financier qui a tendance à escroquer les traders. Dans de telles circonstances, vous devez obligatoirement veiller à ce que le courtier que vous sélectionnerez soit soumis à certaines réglementations, telles que la CySEC, ou qu'il n'apparaisse pas sur la liste noire de l'AMF.

Investir toutes vos ressources

Sachez que le trading est une activité qui est caractérisée par une étonnante instabilité. Cette instabilité est due aux différentes fluctuations que vous avez la possibilité d'observer sur le marché. Ce sont d'ailleurs ces fluctuations, qui font que la valeur des différents actifs dans lequel vous avez investi augmente ou diminue.

Ainsi, lorsque vous investissez dans un actif, vous devez veiller à ne pas investir toutes les ressources financières dont vous disposez. En effet, si tel est le cas, dans la mesure où la valeur de l'actif baisse, vous serez susceptible de perdre tout ce que vous avez injecté, et ainsi, vous retrouver complètement ruiné.

Pour éviter cela, il est fortement conseillé de séparer les fonds que vous êtes appelés à utiliser, de ceux que vous avez l'intention d'investir. Cela vous permettra de gérer au mieux vos ressources financières. Aussi, il est également conseillé de ne pas investir une grosse somme dès le départ. Cela vous permettra de réaliser petit à petit des gains, que vous avez également la possibilité de réinvestir au fur et à mesure.

Une absence de stratégie : la perte assurée !

Il n'est aucun doute que vous avez la possibilité de procéder à vos transactions d'achat et de vente comme bon vous semble. Cependant, même dans ce cas, vous devez obligatoirement adopter une certaine méthode. En réalité, vous avez inévitablement besoin d'établir une stratégie, afin que vous puissiez réaliser un investissement suffisamment rentable.

Aussi, si vous n'en avez aucune idée, sachez qu'une seule transaction effectuée au mauvais moment est susceptible de vous faire perdre la totalité de vos actifs. Dans ces circonstances, l'établissement d'un plan d'action s'avère être d'une importance capitale, car c'est ce dernier qui vous donnera la ligne directrice dans laquelle, vous devez acheter ou vendre les actifs disponibles.