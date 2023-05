ECA Casino Industry Forum 2023 : Que va-t-il se passer dans l’industrie du jeu ?

Après le Forum réussi de 2022 au Casino Baden en Autriche, l’European Casino Association (ECA) entend rééditer l’exploit cette année, du 26 au 29 septembre 20223 au Casino Barrière de Montreux en Suisse. L’ECA Casino Industry Forum 2023 sera encore l’occasion pour les acteurs de l’industrie du jeu d’aborder les défis et perspectives qui interpellent leur domaine d’activité.

ECA Casino Industry Forum 2023 : Les détails de l’événement

L’ECA Casino Industry Forum 2023 se tiendra du 26 au 29 septembre 2023 dans un cadre spectaculaire à Montreux en Suisse. Cet événement de l’European Casino Association, une représentation d’associations nationales et d’exploitants individuels de casinos, sera abrité précisément par le prestigieux Casino Barrière de Montreux. Il rassemblera les acteurs majeurs de l’industrie des casinos dans l’optique de débattre sur les problèmes les plus cruciaux auxquels ils font face.

Montreux se trouve sur les rives du lac Léman, dans la région ouest de la Suisse, en plein milieu d’un décor sublimé par les incroyables sommets alpins. Le Casino Barrière de Montreux constitue l’une des principales attractions de cette contrée.

Quels sujets vont être abordés ?

Les discussions au cours de cette édition 2023 du forum concerneront d’importants sujets comme :

Les changements réglementaires ;

Les technologies émergentes ;

Les nouvelles opportunités de croissance du marché ;

Et les initiatives de jeu responsable entre autres.

L’industrie étant en constante évolution, ce forum est une opportunité pour les experts du secteur d’échanger en vue de mettre en commun leur savoir-faire. Les membres, les partenaires et les conférenciers les plus célèbres trouveront en l’ECA Casino Industry Forum 2023 un cadre approprié pour parler des défis et problèmes de l’heure et éventuellement rechercher des solutions innovantes.

Interrogé sur ce que 2002 a apporté en termes d’innovation pour l’industrie, Per Jaldung, le président de l’ECA, a laissé entendre que les résolutions qui avaient été prises lors du dernier forum allaient être définitivement implémentées en 2023. Il a par ailleurs expliqué que l’association entend poursuivre les négociations avec les représentants italiens, afin de faire revenir les casinos opérant en Italie au sein de l’ECA. Selon ses propres termes, bien qu’ayant été durement affectée par la dernière crise sanitaire, l’industrie des casinos terrestres a dû batailler avec acharnement pour ramener le personnel et les joueurs en 2022. Les joueurs, ayant découvert le jeu en ligne, ne se sont en effet pas précipités de revenir aux tables classiques.

La rétention des joueurs et la dotation en personnel constituent la pierre d’achoppement à laquelle l’industrie est confrontée et l’ECA est déterminée à jouer sa partition dans la recherche des solutions. En 2022, l’association avait déjà réussi l’exploit de faire revenir dans ses rangs les opérateurs de casinos britanniques.

Que faut-il retenir pour les casinos en ligne ?

L’édition 2023 de l’ECA Casino Industry Forum sera une occasion supplémentaire de mettre sur la table les défis de l’industrie des casinos en ligne. L’un des objectifs majeurs que s’est fixée l’ECA est la sensibilisation au problème de la fourniture illégale des services de jeu en ligne. La Cour de justice de l’Union européenne a plusieurs fois donné quitus à de nombreux États membres de définir sous certaines conditions leur propre politique de jeu, la loi sur les jeux d’argent variant d’un pays à l’autre dans l’UE. Malgré cela, certains opérateurs continuent de cibler des clients dans des juridictions où ils ne détiennent aucune licence.

Le phénomène a pris tellement d’ampleur qu’on estime que quasiment la moitié des revenus totaux des jeux en ligne sont issus des pays où l’opérateur concerné n’est pas titulaire d’une licence. Néanmoins, il existe encore des casinos en ligne fiables et sérieux à travers le monde qui respectent les dispositions de leurs licences. La liste complète pour la Suisse de ces casinos fiables et sérieux n’est pas très longue, mais contient des opérateurs sûrs proposant une offre riche et alléchante en matière de jeux et de bonus.

Certains pays ont tout de même essayé d’implémenter un cadre réglementaire, afin de prendre ce problème à bras le corps. Il était alors question de mettre sur pied des mesures d’application destinées à réduire la fourniture illégale des jeux d’argent, à l’instar du blocage des paiements ou encore du blocage des IP.