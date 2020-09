Éclairage : préserver l’environnement en optant pour les ampoules LED

L’invention de la diode électroluminescente (LED) a révolutionné l’éclairage public, industriel et domestique. Les ampoules LED, apparues au début des années 1960, ont progressivement remplacé les autres types d’éclairage. Cette source de lumière est à la fois écologique, économique, design et moderne.

En quoi consiste la technologie LED ?

Les lampes LED bénéficient de la technologie nommée light-emitting diode (soit LED en abrégé). Cette invention révolutionnaire a été imaginée par Nick Holonyak, un ingénieur américain en 1962. Une ampoule LED recèle un semi-conducteur qui utilise des diodes électroluminescentes pour émettre une source lumineuse. Le principe est simple. Le composant, au cœur du dispositif lumineux, est doté de deux bandes électroniques d’énergie différente. Sous l’action d’un courant électrique, la bande de valence perd un électron qui va être capté par la bande de conduction. Ce système instable va revenir à son état initial en transférant l’électron surnuméraire de la bande de conduction vers la bande de valence. Ce transfert va être accompagné de l’émission d’un photon, la particule source de la lumière.

L’ampoule LED : le choix écologique et économique

L’ampoule LED a été inventée dans les années 60, mais il faudra attendre le début des années 2000 pour que cette technologie connaisse un essor fulgurant. Cet engouement est lié aux multiples avantages de l’éclairage LED comparé aux autres types de sources lumineuses comme l’halogène, les ampoules à incandescence et les ampoules fluorescentes compactes. Les ampoules LED font désormais figures de leaders dans le domaine de l’éclairage et existent en divers modèles sur le marché, comme sur le site silamp.fr.

Une longue durée de vie

Les ampoules LED ont une longévité nettement plus élevée que les autres types d’éclairage. Les ampoules LED écologiques peuvent offrir jusqu’à 50 000 heures d’éclairage soit plusieurs dizaines d’années d’utilisation, alors que les lampes halogènes comme les ampoules fluorescentes compactes risquent d’être inutilisables au bout de 10 à 15 000 heures d’utilisation maximum. Les ampoules à incandescence ont l’espérance de vie la plus courte avec seulement 1 000 heures d’utilisation en moyenne.

Une faible consommation d’énergie

L’autre avantage de la technologie LED est qu’elle permet de créer une lumière moins énergivore par rapport à la majorité des autres sources lumineuses. En effet, les ampoules LED présentent un très bon rendement énergétique en raison de l’absence d’échauffement. Alors que dans le cas d’une ampoule à incandescence par exemple, le filament doit être chauffé pour émettre de la lumière. Par conséquent, seulement 7% de l'énergie consommée par une ampoule à filament est convertie en rayonnement lumineux, le reste se transforme en chaleur. Une lampe LED offre un rendement énergétique proche de celui des ampoules fluorescentes compactes, compris entre 80 et 100 lumens par watt (voire 135 lumens par Watt pour les plus performantes), contre 12 à 24 lumens par watt pour les lampes au tungstène à incandescence et halogènes. L’utilisation d’ampoules LED écologiques est un avantage non-négligeable car d’après les statistiques, l’éclairage représente 12 % des consommations électriques d’un foyer (hors chauffage et chauffe-eau). Aussi, le remplacement des ampoules énergivores par des ampoules basse consommation comme les LED permet de faire de sérieuses économies sur une facture électrique tout en faisant un geste pour la planète.

L’absence de produits toxiques

Pendant quelques années, les ampoules fluorescentes compactes ont séduit de nombreux consommateurs en raison de leur faible consommation électrique. Toutefois, ce type d’éclairage présente l’inconvénient de générer des déchets néfastes pour l’environnement. En effet, les ampoules fluorescentes contiennent du mercure. Cette substance très toxique est connue pour entraîner des troubles neurologiques et induit un risque accru de fausses-couches chez les femmes exposées. Aussi, une ampoule fluorescente doit être éliminée par une filière de recyclage spécialisée et en cas de casse dans un lieu clos, il est impératif de bien aérer pour réduire la teneur de mercure dans l’air. Les ampoules LED présentent l’avantage de ne pas contenir de substances toxiques.

Un allumage immédiat

L’éclairage LED offre enfin un confort d’utilisation optimale. En effet contrairement aux halogènes ou aux ampoules fluorescentes compactes, la technologie LED offre un éclairage instantané dès les premières secondes d’utilisation sans aucun temps de latence comme avec les halogènes ou les ampoules fluorescentes compactes.

Le recyclage des ampoules LED

Les LED sont respectueuses de l’environnement en raison de leur faible consommation énergétique et de leur durée de vie. De plus, dépourvues de mercure et de gaz, les ampoules LED sont nettement moins polluantes que ses concurrentes. Elles sont constituées majoritairement de plastique, de verre et de composants électroniques. Aussi contrairement aux ampoules halogènes ou fluorescentes, le recyclage des ampoules LED ne nécessite pas une filière spécifique. Toutefois, la technologie LED nécessite l’utilisation de métaux rares comme le gallium, l'yttrium, le lanthane ou l'europium ainsi que quelques terres rares. Et pour pouvoir récupérer et valoriser ces déchets, il est important de rapporter ses LED usagées dans les points de collecte comme les magasins d’alimentation ou les enseignes de bricolage. Une ampoule LED peut ainsi être recyclé à 95 %.

L’éclairage LED, une source lumineuse sans impact négatif sur la santé

Les ampoules fluorescentes compactes présentent l’avantage d’éclairer avec un bon rendement énergétique. Mais, outre le problème des substances toxiques qui la composent, ce type d’éclairage peut être néfaste sur la santé sur le long terme. En effet, sous l’action d’une tension électrique, le mercure émet des rayons ultraviolets (UV) invisibles. Ce rayonnement est converti en lumière visible par l’action du revêtement intérieur de l’ampoule. Dans la théorie, cette couche fluorescente est censée convertir la totalité des rayons UV or dans la pratique, il s’avère qu’un certain pourcentage de ces rayons traversent la paroi de l’ampoule. Or les rayons UV sont connus pour endommager la peau et induire des cancers à long terme. Aujourd’hui, la technologie LED a conquis le monde des luminaires. D’après les dernières statistiques, les ventes de lampes à LED ont dépassé les 127 millions d'unités en 2017 en France, ce qui représentait déjà à l’époque les trois quarts des ampoules vendues dans l’hexagone et depuis 2017, le marché des ampoules LED est en expansion.