Économiser sur son assurance vie grâce aux outils en ligne

L’assurance vie est un contrat dans lequel l’assureur s’engage à verser une rente ou un capital au(x) bénéficiaire(s), désigné(s) au préalable par le souscripteur. Les titulaires peuvent choisir soit un contrat en cas de vie, soit un contrat en cas de décès, soit un contrat mixte. L’assurance vie est, à juste titre, considérée comme une valeur sûre par la plupart des épargnants. Elle offre en effet un cadre fiscal avantageux à ceux qui y souscrivent.

Dans de telles conditions favorables, les assureurs n'hésitent pas à proposer leur propre contrat. Cela a pour conséquence une augmentation importante du nombre de nouvelles offres sur le marché de l’assurance vie. Si les avantages de cette diversité sont évidents (elle permet de faire jouer la concurrence), on peut aussi déplorer un effet pervers à cette diversité : elle tend à désorienter les clients les moins au fait du secteur de l'assurance vie.

Comparez les offres en ligne !

Pour y voir plus clair et comparer facilement les différents contrats proposés sur le marché, vous avez aujourd'hui accès à une grande variété de comparateurs en ligne. Grâce à eux, vous pouvez faire de considérables économies, en vous assurant d'opter pour la meilleure opportunité, que ce soit à court ou à long terme. En effet, les conditions de souscription et le montant des primes varient beaucoup en fonction des contrats.

Les comparateurs en ligne sont très faciles à utiliser. Entrez vos données personnelles et, en quelques clics, faites le point sur vos priorités : des contrats personnalisés vous seront proposés en fonction de votre profil. Si vous hésitez, vous pouvez opter pour une valeur sûre comme InfoPrimes. En tant que courtier spécialisé en assurance hypothécaire en ligne, il se charge de vous trouver la meilleure offre en assurance vie sur Internet. Il permet aux visiteurs d'avoir un prix directement en ligne après avoir répondu à différentes questions.

Soyez écoresponsable et faites des économies !

En quelques minutes, vous pouvez comparer toutes les options d’assurance hypothécaire offertes sur le marché et repérer les meilleurs produits. Agissant à titre d’intermédiaire entre vous et la compagnie d’assurance, InfoPrimes n'est pas un prêteur hypothécaire. Il concentre ses efforts sur l’analyse de produits d’assurance hypothécaire offerts sur le marché, pour vous conseiller au mieux et vous faire épargner de l’argent sur vos primes.

Les agences spécialisées en assurances vie exigent souvent de nombreux frais qui sont déduits de la somme qu'elles vous versent, tant pour les services que pour les ressources fournis. En choisissant une assurance vie en ligne, vous n'aurez pratiquement aucun frais à payer. La totalité des opérations étant réalisées en ligne, cela permet de réduire très fortement la consommation en papier. De quoi vous permettre de vivre une vie plus écoresponsable.

Crédit photo : "Random pics 006" by How I See Life is licensed under CC BY-ND 2.0