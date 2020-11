EdrawMax : Créateur d’arbres de décision

EdrawMax : présentation et avantages

EdrawMax est un outil de création de diagrammes tout-en-un particulièrement puissant qui peut répondre à tous vos besoins. Que vous ayez à dessiner des organigrammes, des diagrammes en Fishbone, des diagrammes UML ou des plans d’étages, des agencements de bureaux, EdrawMax saura répondre à vos attentes.

EdrawMax met à votre disposition des modèles et des symboles, qui vous permettent d'aller vite. Inspirez-vous et commencez votre conception rapidement en choisissant parmi des milliers de modèles conçus par des professionnels. Des boîtes à outils intelligentes et dynamiques vous permettent de personnaliser chaque détail avec des choix flexibles à une vitesse rapide. Ils vous aident à améliorer votre efficacité au travail.

EdrawMax a, par ailleurs, l'avantage d'être un logiciel assez abordable financièrement.

EdrawMax : une variété de fonctions

Avec EdrawMax, vous pouvez présenter les données de manière intuitive. Vous pouvez facilement importer des fichiers Visio ou exporter vos diagrammes et graphiques dans divers formats de fichiers connus, tels que PDF, Word, PPT, JPEG, Html, etc. Vous pouvez également partager votre travail sur Facebook et Twitter via un lien HTML.

Sur la base du stockage en nuage, vous avez la possibilité de travailler librement sur le même projet avec les membres de votre équipe à tout moment, sur n’importe quel appareil.

Plus puissant que Visio®, EdrawMax vous permet de prendre en charge plus de 280 types de diagrammes, des diagrammes techniques aux infographies attrayantes. EdrawMax fournit toutes les solutions de visualisation, du dessin de diagramme à la conception graphique, qui est largement utilisé dans les organisations commerciales, éducatives et sociales.

Création d'arbres de décision

EdrawMax se distingue surtout en ce qu'il donne accès à la fonction de créer des arbres de décision. De quoi s'agit-il ?

Lorsque vous êtes dans un dilemme et que vous n'avez aucune idée de la prise de décision, il est préférable de dessiner un arbre de décision pour présumer tous les résultats possibles. L'arbre de décision vous aide également à visualiser l'équilibre du risque et du bénéfice associé à chaque plan d'action possible. Cela est essentiel pour éviter l'échec.

Les arbres de décision sont d'excellents outils pour vous aider à choisir entre plusieurs plans d'action. Ils fournissent une structure très efficace dans laquelle vous pouvez définir des options et étudier les résultats possibles du choix de ces options. L'arbre de décision polyvalent Edraw est largement utilisé dans divers domaines, notamment la gestion de projet, l'analyse commerciale, la prise de décision de projet, etc.

Que vous ayez à analyser les risques d'un projet ou que vous souhaitiez estimer la probabilité de succès, Edraw peut sans aucun doute vous aider. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner un modèle pour démarrer rapidement. Ensuite, ajoutez des nœuds, des branches et du contenu pour visualiser le processus de prise de décision. De plus, Edraw vous permet de personnaliser les styles, les polices et les arrière-plans. C'est très facile à utiliser.

Quel que soit votre système d'exploitation (Windows, Mac ou Linux), vous pouvez facilement afficher, modifier et enregistrer vos fichiers. L'arbre de décision Edraw vous aide à synchroniser et à accéder en toute sécurité à vos fichiers depuis le cloud en quelques secondes. En quelques clics, vous pouvez exporter l'arbre de décision vers une variété de formats, y compris Microsoft Office, PDF et de nombreux autres formats courants. De plus, le fichier est imprimable et vous pouvez partager votre travail sur les réseaux sociaux.

Créateur de logigrammes, EdrawMax s'avère être un excellent outil pour vous aider à développer une stratégie efficace pour atteindre votre objectif.

Télécharger EdrawMax : https://www.edrawsoft.com/fr/download-edrawmax.html

Trouvez des Bons Plans ici : https://www.edrawsoft.com/fr/bons-plans.html