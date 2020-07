EdTechs : Think Big et Yann Darwin coachent vos finances

Finances personnelles : les EdTechs passent à l’offensive

Loin des parcours académiques trop théoriques et des blogs trop approximatifs, les nouvelles technologies éducatives (EdTechs) offrent enfin une formation financière digne de ce nom aux particuliers désireux de prendre en main leur avenir financier.

À l’image de la startup Think Big co-fondée par l’entrepreneur et YouTuber Yann Darwin, les EdTechs financières françaises marchent avec succès sur les traces de leurs cousines FinTechs. Ces dernières ayant réussi à démocratiser l’accès aux services financiers, les Edtechs ont désormais pour mission de démocratiser la culture financière nécessaire au bon usage de ces mêmes services.

Afin de faire entrer l’enseignement financier dans une nouvelle dimension, ces jeunes pousses mettent à profit le meilleur des nouvelles technologies pour créer des centres de formation 2.0 ; ringardisant au passage les contenus sporadiques des blogs amateurs et les méthodes d’enseignement archaïques de l'Éducation nationale.

À ne pas confondre avec les promesses de richesse facile martelées par de nombreux pseudo-influenceurs, ces entreprises proposent de vrais programmes de formation éligibles aux financements d’État pour qui souhaite se donner la peine de prendre en main son avenir financier.

Le plus souvent incarnées par des vulgarisateurs médiatiques, ces sociétés ont su exploiter à merveille les codes des réseaux sociaux pour construire d’importantes audiences d’Internautes prêts à se lancer en bourse ou dans l’immobilier pour faire fructifier leur patrimoine.

Chaîne YouTube, compte Instagram, podcast “Business en bagnole”, et Ebook dédié à l'investissement immobilier locatif “La Méthode des Investisseurs Rentables” , Yann Darwin ne lésine pas sur les moyens pour promouvoir sa vision de l’investissement et sa conception de l’éducation financière.

La Success Story Think Big

Entité clé du groupe français Greenbull composé lui-même d’une dizaine de marques et sociétés financières, la société Think Big s’est construit en quelques années à peine une place de leader dans l’écosystème EdTech français.

La recette de ce succès fulgurant ? Un accompagnement pédagogique novateur exploitant tous les leviers des nouvelles technologies pour permettre à ses élèves de maîtriser leur vie financière.

Immobilier, entrepreneuriat, fiscalité, Think Big mobilise 3 eviers du monde de la finance pour permettre aux investisseurs particuliers et professionnels d’atteindre la rentabilité financière en faisant les bons choix.

Compréhension profonde des mécanismes de marché, maîtrise précise de la législation en vigueur, expertise dans la création de montages financiers… Chacun des ressorts utilisés par les professionnels de la finance est ici présenté avec pédagogie pour permettre aux élèves de s’approprier les clés théoriques et pratiques d’un investissement rentable, puis de passer à l’action pour mettre en pratique leurs nouvelles connaissances.

Portée par le succès de sa marque phare EnfinRentable.fr, Think Big totalise déjà près d’une dizaine de formations e-learning, couvrant de nombreuses compétences pratiques : détection d’opportunités de marché, négociation immobilière professionnelle, constitution de demandes de prêt...

Référencée dans la base de données Datadock (futur Qualiopi) et éligible au Compte de Formation Professionnel (CPF) en tant que formation professionnelle reconnue par l’Etat, le programme phare de Think Big propose à ses élèves une des formations les plus complètes du marché avec plus de 60h de contenus en e-learning, associées à un accompagnement unique : coachs experts, mentorat de long terme, webinaires privés, clubs d’affaires confidentiel...

Les contenus pédagogiques étant mis à jour au gré de l’actualité juridique et fiscale et enrichis en continu grâce aux retours d’une large communauté d’investisseurs actifs, la longueur d’avance prise par Think Big sur les établissements d’enseignement traditionnels pourrait bien continuer à se creuser au fil des mois et ne jamais être rattrapée !