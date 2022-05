Effets thérapeutiques, bien-être : dépassez vos préjugés sur le CBD !

Le CBD (ou cannabidiol) est plus en plus prisé dans notre société. Dérivé du chanvre, ce produit est aujourd'hui vendu dans de nombreuses boutiques spécialisées. Cependant, divers préjugés sur le CBD ont la vie dure et continuent de ternir son image Qu'en est-il au juste ? Quelle différence existe-t-il entre le CBD et le cannabis ? Le CBD est-il dangereux pour la santé ? Ou, au contraire, peut-il soulager les douleurs ?

Le CBD est l'une des molécules contenues dans la fleur de cannabis. A ne pas confondre avec le cannabis lui-même, qui est une plante complexe composée de nombreuses molécules cannabinoïdes, dont le CBD ou le THC. A l’inverse de l’actif le plus connu de la plante, le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), le CBD est une autre molécule du chanvre qui n’a pas d’effet stupéfiant. De ce fait, il n'est pas recherché lors d'un dépistage de stupéfiants par les forces de l’ordre. En France, c’est uniquement la consommation de THC, considéré comme un stupéfiant, qui est interdite.

CBD : soyez vigilant à la qualité du produit !

Il convient toutefois de noter que la consommation de CBD peut comporter des risques. A forte dose, elle peut causer des troubles gastro-intestinaux ou des troubles de la vigilance. A faible dose et ponctuellement, en revanche, il y a peu, voire aucun risque. Tout dépend en fait de la qualité du produit et de la santé du consommateur. Mais, en tout état de cause, il est fortement déconseillé de fumer la fleur brute de cannabis riche en CBD : en effet, fumer suppose une combustion, qui transporte des substances nocives pour le système respiratoire et qui, à terme, peuvent provoquer des cancers ou des problèmes cardiovasculaires.

Soyez aussi conscient qu'en dehors des circuits pharmaceutiques, le CBD vendu dans les magasins spécialisés ou sur internet n’est ni surveillé, ni tracé. Dans la mesure où le marché du CBD n’est pas régulé, il n’existe aucune exigence en termes de qualité sur le CBD vendu. En l'absence d’une législation claire et d’un encadrement strict, les consommateurs courent le risque d’acheter du CBD de mauvaise qualité, coupé avec des produits toxiques. Il leur est donc conseillé de privilégier des structures, comme Greeneo, qui contrôlent régulièrement leurs produits et de s’assurer que ceux-ci ne contiennent pas d’additifs.

De possibles effets thérapeutiques très prometteurs

Après ces quelques avertissements, venons-en aux effets positifs du CBD. Celui-ci pourrait en effet posséder une certaine valeur thérapeutique. Relaxant, le CBD apaise les migraines, les maux de dos et facilite le sommeil. Dans certains cas, il peut aussi aider les fumeurs dépendants au cannabis à arrêter.

Médicalement, le CBD est d'ores et déjà utilisé pour traiter les convulsions, l'inflammation, l'anxiété et les nausées, ainsi que pour inhiber la croissance des cellules cancéreuses. Il est très efficace dans le soulagement des symptômes de la dystonie et dans le traitement de l'épilepsie, de la schizophrénie, de la phobie sociale et des troubles du spectre autistique. Les possibles effets soignants du CBD constituent la base du cannabis thérapeutique qui, depuis le 26 mars 2021, est en phase de test en France, et ce pour deux ans.

Bien-être : et si vous vous laissiez tenter par les huiles CBD ?

Pour vous initier en douceur au CBD, vous avez le choix entre plusieurs formes de consommation : fleurs, tisanes, huiles, cosmétiques, ou chocolats... Ainsi, l’huile CBD est constituée à partir de cannabidiol extrait de chanvre, puis infusé et dilué dans des huiles type huile d’olive ou huile de coco. Le cannabidiol se dilue en effet davantage dans les corps gras, et l’huile permet un dosage pratique et facile. Elle se consomme soit en la gardant 30 secondes sous la langue, soit en ingestion directe, seule ou mélangée à d’autres ingrédients. Certaines huiles CBD peuvent d’ailleurs remplacer les huiles alimentaires plus classiques.

Les huiles CBD sont principalement destinées à un usage quotidien pour votre bien-être. Elles peuvent être utilisées pour soulager l’anxiété ou favoriser un bon cycle du sommeil, pour se détendre ou pour aider à réduire certaines inflammations. En règle générale, vous devriez commencer à ressentir les effets de l’huile CBD dans les 15 minutes si vous la prenez en sublingual. En ingestion, il faut attendre le cycle de digestion et donc quelques heures avant que le foie ne fasse passer le CBD dans le sang.

Crédits image : "CBD E-Liquid, Tinctures" by Vaping360 is marked with CC BY 2.0.