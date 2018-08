Emploi : comment rédiger un bon CV

La rédaction d'un CV est une étape-clé dans votre recherche d'emploi. Le CV est en effet le premier contact entre vous et votre futur employeur. Pour mettre toutes les chances de votre côté, mettez en avant vos compétences acquises grâce à votre expérience professionnelle, mais également au cours de votre formation scolaire et universitaire.

Le Curriculum Vitae (CV) est un document synthétique qui retrace votre parcours scolaire, universitaire et professionnel. Il doit faire état de vos compétences en fonction du poste visé. Son objectif est clair : vous vendre auprès des recruteurs. Dans la mesure où un recruteur ne consacre souvent guère plus d'une minute à sa lecture, il est indispensable d'être d'emblée convaincant. N'hésitez surtout pas à vous inspirer de modèles de cv en ligne.

Quelques règles

Comment donc construire un bon CV ? Évitez une trop grande originalité. La structure de votre CV doit rester la plus simple possible et permettre une lecture facile. Votre CV doit donc être structuré, organisé, bien aéré, et les éléments essentiels doivent être mis en évidence. Sa longueur dépend de votre expérience : si vous êtes débutant, comptez une page ; si vous êtes confirmé, allez jusqu’à deux pages.

Le CV se divise généralement en plusieurs parties : état civil, formation, expérience professionnelle, langues, informatique, centres d'intérêts.

Votre état civil doit mentionner votre prénom (en lettres minuscules) et votre nom (en lettres capitales), votre âge ou votre date de naissance, votre adresse postale, votre numéro de téléphone, votre adresse e-mail. Si vous êtes titulaire du permis de conduire, indiquez-le. La photo, si elle n'est pas obligatoire, est néanmoins appréciée par les recruteurs.

Dans la partie « Formation », mettez en valeur votre dernier diplôme en date ou le plus significatif pour le poste visé. Il est inutile de détailler tout votre cursus année par année. Vous pouvez opter pour une présentation de ce type : Dates - Études suivies ou diplôme obtenu (voire les mentions) – Nom de l’établissement fréquenté – Options et compétences acquises.

Mentionnez ensuite, en les datant, toutes vos expériences professionnelles : stages, alternances, jobs étudiant, emplois. Placez en tête de liste les expériences les plus récentes. Détaillez chaque expérience avec les missions les plus importantes que vous avez réalisées au sein de chaque entreprise.

Indiquez les langues étrangères que vous maîtrisez, en précisant votre niveau : « notions », « parlé », « écrit », « courant ». Si vous avez passé un test de langues comme le TOEFL ou le TOEIC, indiquez votre score. N'hésitez pas à mentionner tout séjour dans un pays étranger.

Concernant les compétences informatiques, indiquez les logiciels que vous savez utiliser, qu'il s'agisse des logiciels bureautiques de base (traitement de texte, tableur...) ou de logiciels plus pointus (base de données, outils PAO...).

Enfin, dans la catégorie « centre d’intérêt » ou « loisirs », faites apparaître vos activités sportives, culturelles, artistiques, ou encore caritatives et associatives. N'hésitez pas à donner quelques détails. Par exemple, si vous faites partie d’une association, présentez son but et votre rôle en son sein.

Et, bien sûr, gardez votre CV à jour afin qu'il soit prêt à envoyer dès qu'une offre d'emploi se présente.