En 2020, venez découvrir Galway

A la recherche d’une destination pour votre prochain voyage ? Galway n’attend plus que vous ! Capitale européenne de la culture en 2020, la ville irlandaise a de multiples facettes qui séduisent tout le monde. Plongez-vous dans l’ambiance celtique et venez découvrir les paysages pittoresques du Connemara.

Un passage obligé lors d’un voyage en Irlande

Galway est considérée comme l’une des villes les plus dynamiques et attractives d’Irlande. C’est pour cette raison qu’elle est un passage incontournable pour les touristes faisant le tour du pays. Située sur la côte est de l’Irlande, Galway se trouve à une heure de l’aéroport de Shannon en voiture. La ville est également accessible depuis Dublin, en train ou en bus, en trois heures environ. Comme Galway est une petite ville, il est possible de se loger dans un hôtel ou une maison de vacances proche du centre-ville et de tout visiter à pied. Sur des sites comme Holidu, vous pouvez ainsi comparer les prix des différents logements de vacances à Galway et réserver celui qui vous convient le mieux.

Découvrir une ville dynamique et colorée

Avec son architecture typique, son ambiance celtique et sa vie nocturne animée dans les pubs, Galway attire toutes sortes de touristes. Profitez de votre séjour pour flâner dans le centre-ville, pour y faire du shopping, découvrir la gastronomie locale ou bien savourer une Guinness dans un pub. Ne manquez pas non plus The Long Walk, une promenade qui vous fera découvrir le port de Galway avec ses maisons aux façades colorées et ses bateaux de pêcheurs amarrés dans le Lough Corrib. N’oubliez pas non plus de visiter le Galway city museum pour en apprendre davantage sur l’histoire de la ville.

Dans son article qui présente cinq villes européennes à visiter en 2020, Le Monde insiste également sur les événements culturels organisés à Galway durant l’année. La ville irlandaise est en effet connue pour ses nombreux festivals. En avril, les amateurs de littérature se réunissent au Cúirt International Festival of Literature tandis que les artistes en tout genre se retrouvent au Galway arts festival en été. Si vous aimez la gastronomie, rendez-vous à l’International Oyster & Seafood Festival qui se déroule en septembre.

Les environs de Galway

Les alentours de Galway valent également le détour. Si vous êtes venu en voiture, n’hésitez donc pas à vous rendre dans le Connemara, la région la plus célèbre d’Irlande. Vous découvrirez des paysages grandioses avec des lacs, des champs de moutons et des montagnes : le paradis des randonneurs ! L’abbaye de Kylemore est également un lieu incontournable si vous êtes de passage dans le Connemara.

Si vous recherchez un dépaysement total à quelques kilomètres de Galway, alors rendez-vous sur les îles d’Aran. Vous y découvrirez des vestiges de la période de l’âge de Fer avec de nombreux murets et des forts. Les îles d’Aran offrent un panorama à couper le souffle avec des falaises et des villages de pêcheurs. Laissez-vous donc tenter par l’ambiance irlandaise de Galway et ses environs pour vivre la culture celtique au plus près.