Entretien barbe : quels accessoires pour avoir une belle barbe ?

La barbe est à la mode. Courte ou longue, taillée ou velue, elle est de circonstance. Mais, pour un look sans fausse note, il convient surtout de ne pas négliger son entretien barbe. Alors, comment entretenir sa barbe ? Voici les différentes étapes à respecter scrupuleusement sur le chemin de l'élégance.

Si certains hommes choisissent l’option du barbier, par facilité, d’autres préfèrent prendre les choses en main et s'occuper eux-mêmes de leur barbe. Pour cela, rien de bien compliqué : il suffit de disposer du bon matériel. Huile, soin barbe, peigne et autres produits sont là pour vous faciliter la tâche et faire de vos poils votre atout séduction.

Pour avoir une belle barbe, de nombreux produits pour homme sont disponibles en ligne sur des sites spécialisés. Parmi eux, la tondeuse à barbe est l'accessoire de rasage incontournable. Mais quelle tondeuse choisir, vous demandez-vous ? Il existe des marques de tondeuses connues du grand public, d’autres essentiellement utilisées par les professionnels de la barbe. Dans tous les cas de figure, soyez exigeants : votre tondeuse se doit d'être performante pour tailler votre poil au millimètre.

Votre barbe n'a pas seulement besoin d'être taillée, elle doit aussi être nettoyée. Comme vos cheveux, vos poils de barbe prennent en effet la poussière et peuvent être souillés par la pollution, la nourriture et autres microbes. Pour y remédier, il existe différents produit entretien barbe, comme des shampoings et des savons. Sous la douche, savonnez donc votre barbe avec un shampoing avec effet hydratant, afin de la rendre plus douce et soyeuse.

Pour poursuivre votre entretien barbe, investissez dans des peignes et brosses dédiés. Laissez libre cours à vos envies. Cependant, sachez que les peignes en plastique sont à éviter, voire à proscrire. En effet, le plastique est porteur d’électricité, ce qui tend à faire gonfler le poil.

Taillée, nettoyée, brossée, votre barbe doit aussi être hydratée. Pour ce faire, l’application d’une huile à barbe est obligatoire. Faites-vous plaisir avec des huiles aux senteurs variées, les unes boisées, les autres fruitées, citronnées ou même, si vous préférez, sans odeur. Vous avez l'embarras du choix. A noter qu'il existe une alternative aux huiles à barbe, si cette option ne vous convient pas : les baumes dédiés aux poils du visage.

Pour les finitions, optez pour des cires à moustache. Quant aux ciseaux, autre accessoire indispsensable, ils vous permettront de peaufiner la coupe de votre barbe, afin de la personnaliser et de la rendre absolument unique. Pour éviter de mettre des poils partout dans le lavabo, n'hésitez pas à vous munir d'un tablier.

Dernier produit entretien barbe que l'on peut conseiller à ceux qui veulent la perfection pour leur entretien barbe : les teintures. Elles ont pour fonction d’uniformiser tous vos poils, afin d'éviter l'entremêlement parfois peu élégants de poils clairs et sombres.

La solution la plus simple, pour disposer de l'intégralité des accessoires dont vous avez besoin pour votre entretien barbe, est le coffret d’entretien. Vous y retrouverez tous les produit entretien barbe incontournables : huile, soin barbe, brosse, etc. Une bonne idée de cadeau à l'approche des fêtes de Noël !

Photo : Renaud Camus/Flickr