Envie d’évasion ? Obtenez votre visa pour l’Inde !

Envie d'évasion ? Et si vous choisissiez l'Inde comme prochaine destination ? En effet, l’Inde est un pays pas comme les autres : partir en Inde, c'est l'assurance d'un voyage vers des espaces inconnus. Un premier voyage en Inde déboussole, assurément : on y perd ses codes, ses repères. A chaque coin de rue, on rencontre la dureté de la vie, mais la beauté aussi. C’est cette dualité constante qui déconcerte, sur cette terre de contrastes, ce qu'on pourrait appeler le mélange des contraires.

Venez en Inde pour découvrir des temples somptueux, des sites archéologiques d'une richesse rare, la nature luxuriante et les splendeurs de l'Himalaya, mais aussi les couleurs et les rencontres avec une population curieuse et attachante. Un voyage en Inde, c'est vraiment une expérience pleine de saveurs, hors du commun. Mais à une condition : vous procurer, au préalable, un visa.

Demande de visa pour l’Inde

Une demande de visa est indispensable pour tous les Français qui décident de se rendre en Inde. Elle s'applique aux touristes, les voyageurs d'affaires par exemple, tout autant qu'aux mineurs. Les touristes peuvent utiliser le « visa eTourist », les voyageurs d'affaires le « visa eBusiness » et les voyageurs médicaux le « visa eMedical ». Il s'agit des trois visas électroniques, également appelés « e‑visas », qui peuvent être obtenus rapidement et facilement via un formulaire de demande en ligne.

Depuis plusieurs années, la demande de visa pour l'Inde peut se faire entièrement en ligne, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Sachez que la demande de visa prend environ dix minutes. Son prix est de 109,95 euros par personne. Une fois accordé, le visa vous sera envoyé sous forme de document PDF par e‑mail, dans un délai de quatre jours ouvrables. Il n'est donc pas nécessaire de vous rendre au consulat pour son apposition sur le passeport. Pensez à imprimer ce document en couleur, en format A4 et à le conserver avec votre passeport pendant votre voyage.

Exigences importantes en matière de visa pour l’Inde

Avant de soumettre une demande de visa pour l’Inde, certaines vérifications sont nécessaires. Les voyageurs qui ne satisfont pas aux exigences en matière de visa peuvent en effet se voir refuser l'entrée en Inde. Ainsi, chaque voyageur doit avoir son propre passeport et son propre visa, y compris les enfants mineurs. Ce passeport doit indiquer votre nationalité française. Les voyageurs doivent être munis du passeport utilisé pour soumettre la demande de visa. A chaque arrivée en Inde, ce passeport doit encore être valide pendant au moins 6 mois et contenir au moins deux pages vierges.

Par ailleurs, chaque voyage doit avoir le même motif que celui indiqué dans le formulaire de demande. Un billet de retour ou de correspondance doit pouvoir être présenté à chaque arrivée. Notez qu'il n'est pas permis d'être embauché par une entreprise en Inde, ni d'effectuer un travail bénévole, même non rémunéré. Il n'est pas davantage permis de s'inscrire dans un établissement d'enseignement en Inde. Les voyageurs doivent être en mesure de démontrer qu'ils possèdent des ressources financières suffisantes pour mener à terme leurs projets de voyage, jusqu'à leur départ de l'Inde.

Outre ces conditions, la durée de validité du visa et la durée maximale autorisée du séjour par visite en Inde doivent être prises en compte. En bref, les visas touristiques et d'affaires sont valables 365 jours. Quant aux touristes, ils ne restent pas plus de 90 jours consécutifs par séjour en Inde. Les voyageurs d'affaires, eux, munis d'un visa unique, ne doivent pas séjourner en Inde plus de 180 jours au total. Le visa médical, lui, n'est valable que 60 jours.

Si vous remplissez toutes les conditions susmentionnées, vous êtes prêt pour utiliser la procédure complète de demande en ligne du visa électronique pour l'Inde !