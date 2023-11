Faire un emprunt : une option en temps de crise ?

L’inflation est galopante en 2023, et les ménages cherchent des solutions pérennes pour garder la tête hors de l’eau. Il est compliqué pour les Français de faire des économies, et même si la Banque de France annonce que la situation devrait s’améliorer à la fin 2023, il existe un sentiment d’urgence que l’on ne peut pas nier au sein même de la société.

Ainsi, certaines décisions gouvernementales, comme le fait de suggérer de vendre du carburant à perte, n’ont pas su séduire l’opinion, ni les commerçants qui n’ont pas vu une solution dans cette annonce. Il est aujourd'hui difficile de savoir quand est-ce que les prix vont baisser. C’est aussi vrai pour les produits de première nécessité que pour la hausse de l’énergie.

Dans ce marasme, les Français, professionnels comme particuliers, font souvent le choix de se tourner vers des solutions comme l’emprunt. Dans certains cas, l’emprunt représente une possibilité de dynamiser les finances d’une entreprise ou bien d’un ménage.

Réaliser un emprunt avantageux, c’est avant tout choisir son établissement de crédit avec précaution. Pour cela, un simulateur de refinancement est l’outil idéal pour comparer les prix des dizaines d’établissements de crédits, répartis sur tout le territoire. Une fois ces recherches accomplies, on y voit plus clair et l’on peut commencer à faire son dossier.

Aujourd’hui, il est intéressant de voir comment un emprunt peut avoir un effet bénéfique sur les finances d’une structure ou d’une personne. Penchons nous d’abord sur l'intérêt d’un emprunt pour un particulier

Emprunt pour particulier : une option en cas de projet

Malgré la situation économique difficile, il est plus que vital d’avoir des projets, et ceux-ci se matérialisent souvent par l’achat d’un bien immobilier, ou même une rénovation. Acheter ou rénover implique des sommes de plus en plus conséquentes et bon nombre de personnes demandent un coup de pouce à leur banque pour réaliser ce type de projet.

Un dossier de prêt est souvent synonyme de sueur froide pour des gens inexpérimentés, qui ne savent pas parler aux banquiers, ni négocier un taux d'intérêt avantageux. Le vocabulaire de ce genre d’affaires requiert de pouvoir montrer que l’on est assez sérieux pour faire rembourser sur une longue durée.

Dans tous les cas, le choix d’un établissement de crédit sérieux est primordial, et il faut avoir une certaine expérience de ce genre de produits pour déceler les offres avantageuses ou non. Heureusement, les sites comparateurs de crédit nous mâchent le travail et sont en mesure de proposer des solutions de crédit selon un grand nombre de paramètres.

Emprunt pour entreprise : gardez votre trésorerie à flot, en toutes circonstances

Malgré une forte croissance enregistrée au troisième trimestre 2023, le gouvernement a du mal à donner aux entreprises françaises un élan de positivisme, étant donné la conjoncture économique et sociale qui a fortement fait augmenter le prix de l’énergie.

Dans certains cas extrêmes, des entreprises ont dû fermer boutique à cause de factures d'électricité complètement disproportionnées. Ceci occasionne des drames humains importants et sape durablement le moral des entrepreneurs du pays.

Faire un emprunt en tant que professionnel a pour objectif de garder la trésorerie à flot. Ici, on ne pense pas à de nouveaux investissements, mais plutôt à garder une somme disponible en cas de coup dur.

Encore une fois, les établissements de crédit ainsi que les institutions gouvernementales délivrant des crédits étudient le dossier de chaque entreprise. À charge pour l’entreprise de démontrer que son activité est pérenne et qu’elle va s’établir sur la durée.

Conclusion

Rappelons en dernier lieu qu’un emprunt engage la personne qui le contracte et, celui-ci, doit être remboursé. Il est donc crucial de s’assurez que l’on dispose d’une situation financière propice au remboursement d’un crédit avant de signer.