Faut-il se préparer à une crise économique et investir dans l’or ?

Depuis quelques mois, le cours de l’or ne cesse d’augmenter. Malgré quelques baisses ces derniers jours, il est remonté de 5 dollars dans la matinée du 22 novembre. Pour ceux qui ont déjà investi dans l’or, c’est évidemment une bonne nouvelle. Pour les autres, cela soulève de nombreuses questions, notamment celle de savoir s’il est vraiment raisonnable de réaliser un tel investissement.

Les avantages d’un investissement dans l’or

L’or a obtenu sa réputation de valeur refuge dès les premières années des marchés internationaux et il ne l’a pas volé. Effectivement, depuis plusieurs milliers d’années, l’or est toujours resté l’étalon de valeur absolue des échanges commerciaux. Le dollar américain, jusqu’à il y a encore quelques décennies, était d’ailleurs systématiquement indexé sur l’or.

Résultat, l’or, en tant que valeur refuge, représente l’assurance que l’argent placé ne disparaître jamais. Contrairement à des actions, une once d’or vaudra toujours une belle somme, peu importe les crises économiques que les marchés traversent. Voilà pourquoi beaucoup de particuliers investissent dans l’or, notamment en période de doute et de crise.

Faut-il se préparer à la crise ?

Depuis quelques mois, l’idée d’une éventuelle crise économique majeure à venir est sur toutes les lèvres. Il faut dire que les marchés ne se portent pas aussi bien que le souhaiteraient les investisseurs. Résultat, le cours de l’or n’a pas cessé d’augmenter pendant tout l’été. Malgré quelques récentes baisses, il continue actuellement à grimper.

Investir dans l’or aujourd’hui, c’est donc mettre ses économies à l’abri, mais c’est aussi saisir l’opportunité de pouvoir gagner beaucoup d’argent. Effectivement, si une véritable crise venait à se déclarer, le cours de l’or grimperait immédiatement quand tous les investisseurs se jetteraient sur cette fameuse valeur refuge. Ceux qui auraient investi avant la crise dégageraient alors une belle plus-value.

Les inconvénients d’un investissement dans l’or

Néanmoins, l’or n’est pas un investissement parfait, sinon les marchés boursiers n’existeraient pas. Effectivement, l’or n’est pas un placement qui rapporte de dividende. C’est seulement à la revente qu’une once d’or peut rapporter de l’argent. Au contraire, avoir de l’or coûte de l’argent puisqu’il faut le protéger, que ce soit dans une banque, ou chez soi.

Enfin, il faut aussi comprendre l’impact néfaste que l’investissement dans l’or peut avoir. Effectivement, plus les particuliers sont nombreux à investir, plus les quantités d’argent qui ne circule pas dans l’économie sont importantes. C’est donc un cercle vicieux où la chute des marchés entraîne l’investissement dans l’or et ces investissements accélèrent la chute des marchés.