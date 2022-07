FBVideodown télécharger photo facebook sur android, ios ou pc

De nos jours, il est possible de se procurer des vidéos ou des photos ou encore des stories facebook grâce aux outils en ligne. Il s’agit d’un téléchargeur facebook efficace et qui plus est entièrement gratuit. Ce type d’outil permet de télécharger vidéo facebook ou de télécharger photo facebook. Pour l’ensemble, le processus est à peu près le mêm. A cet effet, il est crucial de bien suivre les étapes pour optimiser la qualité du téléchargement que ce soit sur un appareil mobile ou sur pc.

Comment télécharger photo facebook sur pc ?

Dans le but d’obtenir une photo facebook sur le pc, il est nécessaire de bien suivre les étapes qui s’afficheront ci-dessous. Cela ayant pour objectif d’optimiser la qualité de la photo à la fin du processus de téléchargement. On va donc avoir 3 étapes pour télécharger photo facebook, qui requièrent la connexion au réseau social facebook et l’utilisation du téléchargeur facebook.

1 – Obtenir le lien menant vers la photo

Pour cela, il faut se rendre sur facebook et être connecté à votre compte. Ensuite, il faut se rendre sur la photo que vous vouliez télécharger. Assurez-vous de trouver l’adresse de l’image en cliquant la le menu se trouvant à droite. Pour finaliser, il suffit de copier cette adresse.

2- Coller l’adresse de l’image sur le téléchargeur facebook

Après l’obtention de l’adresse menant vers l’image, l’avant dernière étape consiste à coller le lien sur la barre URL pour télécharger photo facebook. Assurez-vous de vous rendre sur le bon onglet du site dédié pour télécharger le type de fichier photo. A la fin, appuyez sur le bouton bleu télécharger.

3- Enregitrement de la photo

Il s’agit de la dernière étape de téléchargement. L’image que vous souhaitez obtenir apparaitra sur l’écran, par la suite sélectionner l’option enregistrer sous et vous pourrez finaliser le téléchargement en validant par le bouton enregistrer.

Comment télécharger photo facebook sur mobile ?

Pour les appareils mobiles tournant sous les systèmes ios ou Android, il faut ouvrir l’application facebook installée. Assurez- vous également d’avoir un compte ou d’être connecté pour avoir accès à l’image à télécharger. Voici les étapes à respecter pour télécharger photo facebook sur mobile.

1 – Ouvrir l’application et obtenir l’adresse de l’image

En premier lieu, il faut se rendre sur la photo à télécharger et trouver le lien de l’image menant vers l’adresse concernée et se rendre sur votre navigateur pour ouvrir le site téléchargeur facebook. Le lien en question sera dans votre presse papier et cela sera bien utile pour la suite des opérations.

2 – Coller le lien dans la barre URL du site téléchargeur facebook

Pour ce faire, une fois que vous serez sur le site, notamment sur l’onglet de téléchargement relatif à l’image, il suffit d’y copier le lien. Pour terminer, appuyer sur le bouton bleu mentionnant télécharger et vous pouvez désormais passer à la dernière étape.

3 – Télécharger la photo

Comme pour le téléchargement d’image sur un pc, cette étape finalise le processus. Un onglet apparaitra et vous devez sélectionner le bouton télécharger.

Pour conclure, il est à mentionner que pour télécharger photo facebook ou pour télécharger vidéo facebook, le site propose un service optimal quant à la rapidité d’exécution et à la qualité des fichiers téléchargés.