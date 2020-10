Gérer vos PDF avec la solution tout en un Wondershare PDFelement

Le PDF est aujourd'hui indispensable dans le monde du travail. Créé par Adobe, ce format de fichier, visant à figer la mise en page (polices de caractère et styles, images, graphiques), trouve tout son intérêt avec la multiplication des fichiers échangés. Le PDF est aujourd'hui la référence mondiale en termes d'échange de documents. Ainsi, quel que soit l'ordinateur sur lequel votre document est ouvert, son aspect ne changera pas, et vous êtes certain que le destinataire de votre message pourra l'ouvrir.

Pour garantir le succès de son format, Adobe a fait le choix de le laisser en partie ouvert, de sorte que des programmes tiers puissent être créés. C'est le cas de Wondershare PDFelement . L'utilisation de ce logiciel peut vous aider à gérer le traitement quotidien des documents et à améliorer l'efficacité du travail. Nous allons à présent passer en revue les principales fonctionnalités de ce logiciel novateur.

Modifier un PDF comme Word

Avec Wondershare PDFelement, modifiez rapidement et facilement des documents PDF, y compris des fichiers numérisés sans avoir à revenir aux fichiers source. La fonctionnalité Modifier vous permet de modifier, déplacer, couper, supprimer, copier, coller et insérer du nouveau texte et des images, notamment sur des PDF numérisés (images) à l'aide de la technologie OCR. Elle vous permet aussi de modifier les attributs de police, d'ajouter et déplacer du texte et des images avec le guide d'alignement, d'appliquer, de mettre à jour ou supprimer un arrière-plan, ou encore de supprimer, ajouter, déplacer et faire pivoter des images. Vous pouvez également modifier les documents en mode vignette ou via le ruban, et diviser à votre guise des PDF par nombre de pages ou de signets.

Créer des PDF à partir de n'importe quelle application

La fonctionnalité Créer vous sera très utile pour convertir ou numériser au format PDF une large gamme de formats de fichiers que tout le monde peut visualiser, avec n'importe quel lecteur PDF, sur pratiquement tous les appareils. Vous avez la possibilité de créer des PDF à partir de fichiers Microsoft Office (.docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt), ou de fichiers image (.jpeg, .jpg, .png, .tiff, .gif, .bmp). Vous pouvez aussi créer un PDF parcourable à partir d'un PDF contenant uniquement des images avec la technologie OCR, ou créer des PDF à partir de HTML. Ce créateur pdf est également un outil précieux pour créer des PDF par lots à partir de plusieurs fichiers et formats de fichiers.

Convertir un fichier PDF en fichier Word

Wondershare PDFelement vous permet de transformer n'importe quel fichier PDF en fichier Microsoft Word, Excel, PowerPoint, et vice-versa, sans altérer les polices ni le formatage. Mais, outre la possibilité de convertir pdf en word, la fonctionnalité Convertir autorise la conversion de PDF en d'autres formats entièrement modifiables, ou encore d'un PDF numérisé (image) en un PDF entièrement parcourable et modifiable à l'aide de la technologie OCR. Avec ce convertisseur pdf, vous pouvez aussi effectuer une conversion par lot de fichiers PDF dans d'autres formats de fichiers.

Accéder à la reconnaissance de texte OCR

La fonctionnalité OCR vous offre la possibilité d'utiliser l'OCR pour préserver et reproduire les éléments de mise en forme et formatage de vos documents (en-têtes, pieds de page, graphiques, notes de bas de page, numérotation des pages, légendes), mais aussi d'extraire toutes les images d'un fichier PDF en fichiers images distincts. Vous avez le choix entre le mode "Texte parcourable" ou "Texte modifiable" lors de l'exécution du processus OCR. Vous avez encore accès à la conversion de documents multilingues.

Remplir des formulaires PDF

La fonctionnalité Créez des formulaires permet de transformer un formulaire PDF remplissable et modifiable en un seul clic, ou tout autre formulaire non remplissable créé via Word, Excel ou toute autre application. Elle autorise la création de formulaire avec reconnaissance automatique de formulaire, l'extraction automatique de données à partir de formulaires PDF numérisés, ou encore l'extraction de données par lots à partir de formulaires PDF numérisés. Vous pouvez aussi exporter ou importer des données de formulaire vers/depuis le format FDF, et créer manuellement des formulaires PDF remplissables avec des cases à cocher, des boutons de radio, des zones de texte, des zones de liste, etc. Avec ce lecteur PDF, vous êtes en mesure de lire et remplir des formulaires PDF/XFA. Enfin, vous avez accès à une collection de formulaires prédéfinis et personnalisables.

Wondershare PDFelement se présente ainsi comme un éditeur pdf à la fois performant et simple d'utilisation, aussi bien utilisable sur Windows que sur Mac, iOs et Android, que nous ne pouvons que recommander à tout le monde. Cliquez pour le télécharger et installez-le pour un essai gratuit.

Télécharger :

Windows : https://ssl-download-fr.wondershare.com/pdfelement-pro_full5242.exe

Mac : https://ssl-download-fr.wondershare.com/mac-pdfelement_full5244.zip

https://apps.apple.com/fr/app/pdfelement-%C3%A9diteur-pdf/id1150215996

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wondershare.pdfelement&hl=fr&gl=US