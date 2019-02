GPS Garmin et TomTom : comment les mettre à jour

Le GPS est devenu, depuis quelques années, un outil d'aide à la conduite de plus en plus populaire. Il permet d'assister les automobilistes dans leurs déplacements quotidiens et de les alerter sur les dangers, les limitations de vitesse et les bouchons sur leurs trajets. Au fil du temps, des fonctionnalités innovantes, très variées, sont venues se greffer aux itinéraires. Mais, pour bénéficier dans les meilleures conditions de leur système de navigation, il est indispensable de les mettre à jour régulièrement.

Grâce aux mises à jour de votre GPS, vous éviterez certaines déconvenues, comme vous retrouver dans un cul-de-sac ou chercher en vain une adresse pour vous rendre chez des amis. En effet, le réseau routier évolue sans cesse, de nouveaux axes voient régulièrement le jour, et les limitations de vitesse elles-mêmes changent. C'est pourquoi il est primordial de mettre votre système de navigation à jour. Si votre GPS n'est pas mis à jour, votre appareil devient vite obsolète et, au final, perd beaucoup de son utilité.

Arrêtons-nous sur deux marques de GPS parmi les plus utilisées : TomTom et Garmin.

Que votre GPS TomTom soit destiné à votre voiture, votre moto, votre scooter ou votre camping-car, il intègre des fonctionnalités avancées, telles que Services Live (qui permet d'emprunter le chemin le plus rapide), Alertes danger (qui indique en temps réel les zones à risques), ou TomTom Adventures (qui permet de découvrir les meilleurs sentiers autour de vous). Pour en profiter pleinement, il est nécessaire de savoir comme mettre à jour son gps tomtom. Les mises à jour permettent aussi d’avoir accès à une cartographie actualisée, de connaître avec précision les emplacements des nouveaux radars et les nouvelles limitations de vitesse en vigueur. TomTom propose de nouvelles cartes tous les trimestres. Pour en bénéficier, vous devez installer les logiciels MyDrive Connect ou TomTom Home sur votre ordinateur et le connecter ensuite à votre GPS. Votre logiciel s’ouvre généralement automatiquement. Vérifiez alors les dernières mises à jour disponibles. Sélectionnez enfin la carte à installer ou à mettre à jour.

Qu'en est-il de la mise à jour de votre logiciel garmin express ? Rien de plus simple. Garmin vous simplifie la tâche grâce au logiciel Garmin Express. Ce système vous permet de recevoir des notifications sur votre ordinateur afin de vous assurer que vos cartes sont bien à jour. Le logiciel vous indique lorsqu’une mise à jour est disponible et vous accompagne, étape après étape, pour réussir l’installation. Le logiciel est disponible sur Windows et sur Mac. Il vous suffit ensuite de cliquer sur les liens présents sur la rubrique dédiée du site Garmin. Le téléchargement se lance automatiquement. Démarrez ensuite le programme d’installation et suivez les différentes étapes. Une fois votre logiciel installé, vous pouvez connecter votre appareil. Puis, enregistrez-le facilement et rapidement à l’aide d’une simple adresse e-mail et accédez, pour finir, à votre interface personnalisée pour gérer toutes vos mises à jour.