Greffe de cheveux : Turquie la destination la plus convoitée

Certaines personnes sont moins perturbées par la calvitie que d'autres. Cependant si vos cheveux tombent, vous les verrez toute la journée : sur votre oreiller, dans la douche, sur votre bureau, il y a des cheveux partout. Cela peut vous ennuyer et vous encourager à chercher des solutions.

Certainement, aucune pilule ou shampooing ne fera repousser de nouveaux vos cheveux aux endroits dénudés, bien que ces produits nous le fassent parfois croire.

Lorsque les remèdes maison pour la perte de cheveux ne produisent pas de résultats, il est temps de penser à d'autres méthodes. Dans votre cas, la greffe de cheveux peut être la seule solution efficace.

La transplantation capillaire est une intervention chirurgicale conçue pour compenser la perte de cheveux dans des zones qui, pour diverses raisons, ont disparus définitivement.

Istanbul est maintenant, sans exagération, la capitale mondiale de la greffe de cheveux, où les résidents de la France, du Belgique, du Suède, des Pays-Bas, de la Grande Bretagne et de nombreux autres pays d’Europe s’engagent dans cette procédure dont le coût de l’intervention est plus que raisonnable. Les cliniques turques spécialisées et conformes aux normes internationales d'hygiène offrent des technologies médicales de pointe associées à des médecins hautement qualifiés, ayant une vaste expérience dans le domaine de la transplantation de cheveux.

La Greffe de Cheveux en Turquie - Istanbul occupe désormais la position de leader en termes de rapport qualité / prix. Elle est devenue la principale destination pour ceux qui souhaitent greffer des cheveux au cours des 10 à 12 dernières années. Ainsi, une transplantation de cheveu, associée à un bon hôtel, au transfert et au vol vous coûtera 2 à 3 fois moins chères qu'une greffe de cheveux dans les cliniques européennes.

La période minimale à prévoir est de trois jours, si vous souhaitez rester un peu plus longtemps à Istanbul et y passer quelques jours de plus avant ou après l'opération (ce qui en vaut la peine, croyez-moi), nous vous indiquerons la meilleure façon de planifier votre voyage. Si vous avez besoin d’aide pour réserver des hôtels ou des billets d’avion, nous nous ferons un plaisir de vous aider.

La limite d'âge supérieure pour une personne en bonne santé n'est pas limitée, une greffe peut être effectuée même à un âge avancé. Il n'est pas recommandé de recourir à la transplantation avant l'âge de 25 ans. Toutefois, si le processus de perte de cheveux est déjà stoppé, la transplantation peut être réalisée à un âge plus précoce.

Contrairement aux apparences, ce traitement n'est pas douloureux, mais prend un peu de temps pour voir le résultat final. Dans le cas d'un déroulement normal de la procédure, les cheveux commencent à pousser assez rapidement. Après environ 2-3 semaines, les cheveux implantés commencent à tomber et les racines des cheveux entrent dans la phase dite de repos. Après 3-6 mois, les cheveux greffés prennent finalement racine. En moyenne, le résultat souhaité est atteint par exemple dans une année.

D'un point de vue médical, les patients peuvent commencer à travailler immédiatement après la chirurgie. Cependant, il est recommandé de prendre 4-5 jours pour la récupération. Il est recommandé de porter une coiffe jusqu'à ce que toutes les croûtes soient tombées.