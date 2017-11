Grossesse, mode d’emploi

Vous souhaitez avoir un enfant, mais vous appréhendez la grossesse ? Voici quelques repères pour mieux gérer ce moment important de votre vie.

La grossesse dure, chez la femme, environ neuf mois, de la dernière période de menstruations jusqu’à la naissance de l’enfant. Neuf mois essentiels, qu'il convient de bien traverser.

Première question : comment savoir si vous êtes enceinte ? Plusieurs signes peuvent vous alerter : l’absence d’un ou plusieurs cycles de menstruations, des seins plus durs, plus volumineux ou plus douloureux au toucher, ou encore des nausées.

Mais pour être certaine que vous êtes enceinte, ayez recours à un test de grossesse. Vous pouvez vous en procurer dans une pharmacie classique ou, sur Internet, sur le site d'une e-pharmacie, qui propose souvent des test de grossesse prix réduit.

Pendant votre grossesse, divers symptômes incommodants peuvent se manifester, comme des maux de tête, des brûlures d’estomac, l'envie fréquente d’uriner, des douleurs abdominales et dorsales. Il est également habituel de se sentir fatiguée, gênée par certaines odeurs, d'avoir des troubles de l'appétit et du sommeil, d'être irritable et stressée.

La prise de poids, inhérent à la grossesse, inquiète de nombreuses femmes. Sachez qu'elle varie en fonction de la période considérée. Ainsi, au premier trimestre, vous ne prendrez que peu de poids (il est même possible que vous en perdiez à cause des vomissements). C'est au cours du deuxième trimestre que la prise de poids s'accentue, dépassant souvent 6 kg. Enfin, au troisième trimestre, la prise de poids se stabilise autour de 1 kg par mois en moyenne.

Il est important, durant la grossesse, d'avoir une alimentation variée. Celle-ci contribue en effet au développement du bébé. Privilégiez les fruits et les légumes, mais aussi les produits laitiers, riches en calcium, ainsi que les aliments riches en fer : légumineuses, noix, volailles et viandes rouges. Pensez à cuire suffisamment les viandes et les poissons, afin d'éviter tout risque de contamination.

Ne vous étonnez pas de manger davantage qu'à l'accoutumée, surtout durant le deuxième trimestre de votre grossesse. Vous aurez alors souvent faim. Veillez simplement à diviser vos repas en petites prises et à limiter votre consommation de sucre.

Durant votre grossesse, proscrivez toute consommation d'alcool, de tabac et de drogue. Limitez aussi votre consommation de café à trois tasses par jour.

Pour vous assurer que votre grossesse se passe bien, vous devrez effectuer un suivi de grossesse, au cours duquel des prises de sang et des analyses d’urine seront effectuées. Sachez que la première visite a lieu au bout de huit à douze semaines de grossesse. Par la suite, comptez une visite toutes les quatre à six semaines.