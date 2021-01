Hot spots végétaliens dans la Cité des anges 

Les plats végétaliens ne vous font peut-être pas immédiatement penser aux États-Unis, ce pays où tout tourne autour des chaînes internationales de restauration rapide et des plats à base de viande, comme les Buffalo wings, le poulet frit et les hotdogs. Pourtant, la cuisine végétalienne est en plein essor dans de nombreuses régions américaines, par exemple dans l’État de Californie, connu pour être progressiste. Dans cet article, nous allons vous énumérer quelques hotspots végétaliens à Los Angeles. De plus, nous avons quelques conseils à vous proposer pour la préparation d’un voyage aux USA, comme la demande d’un ESTA .

Restaurants végétaliens à Los Angeles

Los Angeles est parfois appelée un « eldorado végétalien » ; la ville héberge des restaurants et des cafés végans en abondance. Commencez votre journée par un délicieux petit déjeuner au café Gratitude. Que diriez-vous de crêpes de sarrasin avec des fruits frais ou d’un bol de super-aliments bons pour la santé ? Essayez surtout également l’un des cafés spéciaux faits maison, à base de lait d’amande, de lait de coco ou de lait d’avoine. Après cela, vous aurez toute l’énergie nécessaire pour une visite de la ville, ou pour une promenade sur Venice Beach !

Pour le déjeuner, nous vous recommandons Veggiegrill, des restaurants que vous trouverez à différents endroits de la ville. Ces restaurants ne servent que des plats végétariens qui sont malgré tout typiquement américains, tels que des hamburgers, des sandwiches, des salades et des tacos. Ils proposent également des repas à emporter, donc si vous n’avez que peu de temps et que vous voulez voir le plus possible Los Angeles, prenez ici votre repas végétalien sur le pouce.

Les amateurs de cuisine mexicaine doivent absolument aller au Tocaya Organica le soir, un restaurant à l’ambiance chaleureuse qui propose de nombreuses options végétaliennes. Il est même difficile de choisir entre tous les salades, soupes, burritos et quésadillas. Ceux plutôt fans de la cuisine italienne sont invités à se rendre au Maccheroni Republic pour y déguster une délicieuse assiette de pâtes maison. Le restaurant Ayara Thai propose plusieurs options de currys végétaliens, de nouilles et de plats au wok et à base de riz.



Magasins et épiceries végans

Faire ses courses à Los Angeles peut aussi se faire entièrement de manière végétalienne, par exemple au BESTIES Vegan Paradise, un véritable paradis pour les végans. Vous y trouverez des substituts pour les œufs, et du fromage, de la glace et diverses pâtisseries végétaliens. Erewhon Market est également un incontournable lors de votre séjour à Los Angeles. Ce magasin propose des produits locaux biologiques ainsi que de nombreux produits sans emballage. Grâce à leur large gamme de légumes frais, vous pouvez également préparer un délicieux repas végétalien pendant votre séjour à Los Angeles.

Les préparatifs pour Los Angeles : demander un ESTA ou un visa

Si vous partez aux États-Unis, vous aurez besoin d’un ESTA ou d’un visa . À la différence du visa, la demande d’un ESTA en ligne est facile. La demande ne prend que quelques minutes et l’ESTA est généralement approuvé dans les 3 jours. Vous pouvez régler les frais de l’ESTA non seulement par carte de crédit, mais également par Carte Bancaire, Bancontact ou PayPal.