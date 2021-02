Huile de CBD : législation en vigueur et effets thérapeutiques

Le cannabidiol encore appelé CBD ne cesse de gagner en popularité. Proche du cannabis, il est extrait du plant de chanvre et se consomme majoritairement sous forme d’huile, mais il n’engendre pas les effets psychoactifs qui sont attribués au THC. À l’inverse, on se sert plutôt du CBD comme complément alimentaire pour ses actions relaxantes et anti-inflammatoires. Alors, qu’est-ce que l’huile de CBD ? Que dit la loi française à son propos ? Quels sont ses bienfaits ? Focus sur le sujet.

L’huile de CBD, qu’est-ce que c’est ?

L’huile de CBD est l’une des formes sous lesquelles se présente le cannabidiol dans la commercialisation. Elle est considérée comme un complément alimentaire en raison de sa composition et de son mode de fonctionnement. Sans aucun doute, elle est la plus simple d’usage et aussi celle qui s’adresse à la majorité des consommateurs de CBD. Il s’agit également du produit de CBD qui engendre les effets les plus prompts.

L’huile de CBD est conçue à partir du plant de chanvre (tiges et graines). Elle est pourvue en cannabidiol, une molécule faisant partie des cannabinoïdes qui sont les substances actives du chanvre. Les huiles de CBD sont disponibles sur le marché sous diverses concentrations.

Ainsi, les plus utilisées sont : 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 % et 40 %. Pour vous en procurer, vous devez définir en amont vos besoins en CBD puis choisir la concentration qui vous conviendrait parmi celles citées ci-dessus.

Que dit la loi française à propos de l’huile de CBD ?

Vous avez probablement remarqué que les produits à base de cannabidiol gagnent en popularité, et que les revendeurs foisonnent sur le territoire français. Ainsi, on trouve de plus en plus facilement l’huile de CBD, ou encore des bougies, des tisanes, de l’e-liquide à fumer, des cristaux, etc. Mais, la loi française autorise-t-elle la vente de tous ces produits ?

La réponse est affirmative. À l’instar des autres produits issus du cannabidiol, l’huile de CBD est légale dans la majorité des pays de l’Union européenne, la France y comprise. Toutefois, la législation française comporte plusieurs zones d’ombre, en dépit des tentatives ayant pour but de clarifier le statut de cette matière.

Pour les producteurs, il est possible de cultiver le chanvre, mais seulement sous certaines conditions. Ils ne doivent utiliser que des lignées autorisées par l’Union européenne (Santhica, Férimon, Fedora, Dioica, Futura, etc.). En ce qui concerne les revendeurs, il est interdit de vanter les avantages thérapeutiques de l’huile de CBD.

On peut simplement dire que la vente et la consommation de CBD sous forme d’huile sont permises tandis que le THC reste illégal en toutes situations. Alors, aussi longtemps que les huiles de CBD que vous trouverez sur le marché ne renferment pas de THC au-delà du seuil autorisé qui est de 0,2 %, elles sont 100 % légales et permises sur le territoire français.

Il est par conséquent crucial de vous assurer que les produits que vous achetez soient respectueux de la législation et préparés dans des conditions convenables. Cliquez sur ce lien pour voir l'article qui vous informe davantage sur la législation en vigueur dans le monde à propos du CBD.

Quels sont les effets thérapeutiques de l’huile de CBD ?

Les bienfaits de l’huile de CBD sont nombreux. Elle lutte contre l’inflammation temporaire et l’inconfort articulaire. La douleur a une grande diversité qui peut être sur les articulations, les tissus et les muscles. Alors, l’utilisation centenaire de l’huile de cannabidiol par la race humaine est due à sa qualité analgésique. Pour en savoir plus, cliquez ici .

Selon différentes études, le CBD a le pouvoir de procurer un effet de refroidissement sur l’inflammation temporaire. En luttant contre l’inflammation temporaire, il peut également être très utile en offrant un confort articulaire face à la douleur aiguë, car il est capable de calmer les douleurs articulaires et de nourrir la santé des articulations.

L’huile de chanvre aide à soulager le stress. En effet, dans ce monde complexe, de nombreuses personnes, soit environ un tiers de la population totale traverse des moments trépidants et éprouve l’anxiété à l'origine des troubles dans leur système nerveux. Il a été prouvé que l’usage du cannabidiol permet de réduire cette anxiété et d’améliorer la capacité d’adaptation.

De plus, en consommant l’huile de CBD, vous maintenez votre cœur en bonne santé. Le CBD est principalement considéré comme une substance qui soulage le stress, l’inconfort et la douleur. Mais d’après les recherches, il est aussi susceptible d’élargir les vaisseaux sanguins pour garder le cœur en excellente santé. Voici un article qui vous renseigne sur les bienfaits du cannabis thérapeutique .

Enfin, l’insomnie peut être combattue par l’huile de CBD qui rectifie le mode de vie du consommateur. Elle est d’une grande utilité dans la réalisation d’un sommeil sain et paisible. Cette huile peut encore servir à combattre les radicaux libres par la faveur de ses antioxydants très puissants.

En somme, l’huile de CBD est un produit fabriqué à base de cannabidiol et dépourvu de THC. Légal en France, il présente de nombreux bienfaits. Entre autres, il combat les radicaux libres, aide à éliminer le stress, lutte contre l’inflammation temporaire et l’inconfort articulaire, soulage l’insomnie, etc.