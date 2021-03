Huile de CBD suisse : quels sont ses bienfaits ?

Le CBD, de son nom scientifique « cannabidiol » se trouve dans la plante de cannabis, tout comme la substance traditionnellement fumée. Mais elle n’est pas identique et ne provoque surtout pas les mêmes effets. Contrairement au cannabis fumé à des fins euphorisantes, le CBD n’a pas d’impact psychotrope sur le comportement et les sensations du consommateur. Il est d’ailleurs légal et on peut trouver des magasins de CBD en France. Voici quelques façons de consommer de l'huile CBD et ses effets sur la santé mentale et physique.

Différentes façons de consommer le CBD

Les fleurs de CBD ne contiennent donc pas de THC peuvent être consommées en toute circonstance. Selon des études, cette substance aurait même un bon nombre de bienfaits sur notre santé, consommée avec modération. Elle peut être prise de diverses façons, par exemple sous forme d'huile de CBD suisse pour une action de l’intérieur : il est possible de déposer quelques gouttes sous la langue accompagnée d'une huile végétale ou de l'avaler directement en gélulles.

Pour des problèmes de peau ou problèmes musculaires et articulatoires, l'huile peut être utilisée en massage directement sur la peau avec en complément des huiles essentielles, macérats huileux ou hydrolats aux propriétés adaptées à vos besoins.

Des bienfaits de l'huile de CBD pour le corps

Les bienfaits du CBD sont nombreux pour notre santé. Il est d’abord reconnu comme un antalgique et un anti-inflammatoire puissant qui aide à soulager les douleurs dans tout le corps. Par ses propriétés relaxantes, il permet au corps de se détendre et donc de libérer les tensions. Les migraines, les douleurs musculaires, articulatoires, liées à l’arthrite, liées aux traitements du cancer et même des troubles neurologiques comme l’épilepsie, la maladie de Parkinson ou la maladie d’Alzheimer trouveront des solutions naturelles avec le CBD. Les problèmes de peau comme l’acné pourront aussi être améliorés.

Indirectement, l’utilisation du CBD peut être un allier de taille pour la santé de votre corps puisqu’il peut être une aide précieuse pour l’arrêt de la consommation excessive du THC très nocif, de l’alcool et de toute autre drogue. Il peut en effet être une substitution et faciliter le sevrage.

Des bienfaits de l'huile de CBD pour l’esprit

La consommation de CBD a des vertus relaxantes et nous aide à nous calmer face à des situations stressantes ou redoutées. Il agit de façon très simple : par une stimulation des hormones de bonheur comme la dopamine, il aide à un équilibre physiologique de l’humeur. De cette façon, il est aussi un ami du sommeil et permet de passer de belles nuits réparatrices.

Il est possible de consommer le CBD dans tous les contextes, même ceux de travail ou d’étude. Il favorisera la concentration et aidera même la mémoire lors d’épreuve d’apprentissages ou de prise de parole en public par exemple. Il est donc tout à fait possible de compter sur ces effets relaxants même lors d’événements cruciaux tels que des examens.

Les bienfaits du CBD sur notre corps ne sont plus à prouver et il permet parfois de substituer ou d’atténuer les effets de molécules ou de médicaments agressifs et lourds lors du traitement de maladies diverses. Cependant, demandez conseil à votre médecin avant d’apporter toute modification à un traitement administré.