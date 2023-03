Investir son argent pour les débutants : les avantages et risques de la bourse

L'investissement est une pratique indispensable pour faire fructifier son argent et réaliser des profits à long terme. Parmi les différentes options d'investissement disponibles, la bourse est l'une des plus populaires. Cependant, pour les débutants, les marchés financiers peuvent sembler complexes et risqués. Dans cet article, nous allons examiner les avantages et les risques de la bourse en tant que moyen d'investissement pour les débutants.

Pourquoi investir en bourse ?

La bourse offre plusieurs avantages pour toutes les personnes qui cherchent à investir leur argent sur le long terme pour le faire fructifier. Elle est accessible à tous, même les moins riches ou les plus jeunes ! Tout le monde gagne à placer son argent, surtout avec l’inflation qui augmente : chaque année, les liquidités perdent de la valeur. Il est important d’en prendre conscience et de comprendre en quoi l’investissement en bourse peut nous aider. Rendement, diversification… il y a de nombreux avantages à connaître !

Les avantages de la bourse pour les débutants

Avant toute chose, découvrez les principaux avantages à connaître :

Un potentiel de rendement élevé : L'un des principaux avantages de la bourse est la possibilité de faire fructifier son argent avec un rendement élevé. Les actions des entreprises peuvent offrir des rendements supérieurs à ceux des autres investissements tels que les comptes d'épargne ou les obligations.

La diversification : Investir dans la bourse offre une grande diversification des investissements. Les actions de différentes entreprises, de différents secteurs d'activité et de différentes zones géographiques peuvent être incluses dans un portefeuille d'actions, réduisant ainsi le risque d'une perte importante en cas de sous-performance d'un seul actif.

Accès facile aux informations : Les informations relatives aux entreprises cotées en bourse sont largement accessibles et disponibles en ligne, ce qui facilite la prise de décisions éclairées par les investisseurs débutants.

De la liquidité : Bien qu’il soit conseillé de garder longtemps ses actions, si besoin, les titres cotés en bourse sont facilement échangeables, ce qui signifie que les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions rapidement et facilement à tout moment.

Les risques à prendre en compte

Cependant, la bourse comporte également des risques importants, en particulier pour les débutants. Voici les principaux risques associés à la bourse :

La volatilité : La valeur des actions peut fluctuer considérablement en fonction des événements économiques, politiques et autres. Les débutants doivent être conscients que les fluctuations du marché peuvent entraîner des pertes importantes. Mais il faut aussi savoir que tant que l’on n’a pas vendu, on n’a pas perdu !

Le risque de perte en capital : Les investisseurs en bourse peuvent perdre une partie ou la totalité de leur investissement en cas de forte baisse de la valeur des actions. C’est pourquoi il est important de ne pas tout miser sur la même !

La complexité : La bourse peut sembler complexe pour les débutants, car elle implique la compréhension de concepts tels que la valorisation, l'analyse technique, et la gestion de portefeuille. Mais en se renseignant sur des sites fiables, cela peut être corrigé !

Les bonnes techniques pour investir lorsqu’on est débutant

En suivant quelques techniques simples, vous pouvez investir en diminuant drastiquement le risque de pertes.

Investir en bourse sur le long terme

Pour lisser le risque, il est conseillé d’investir à long terme : sur un horizon de plus de huit ans, le risque de pertes (en investissement sur des fonds ou des ETF du monde entier) devient quasiment nul. De plus, cela correspond à la durée minimale du PEA (Plan d’Épargne En Actions). En effet, investir via un PEA est conseillé pour les débutants : après cinq ans de blocage pendant lesquels vous pouvez revendre vos actions, mais pas retirer l’argent, l’impôt sur les plus-values passe de 30% à 17,2%, ce qui fait une grande différence et augmente la rentabilité !

Déterminez le risque

Enfin, lorsque vous investissez en bourse, il est important de déterminer sa tolérance au risque. En effet, si vous n’aimez pas les gros risques, n’investissez pas sur des petites entreprises en concentrez-vous sur des paniers d’actions, comme les ETF. Ceux-ci permettent d’investir sur des centaines d’actions en une fois : ainsi, si l’une plonge, cela ne se ressentira quasiment pas. De plus, il est sage de ne pas investir plus que ce que l'on est prêt à perdre.