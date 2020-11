Jeux vidéo : Belle année en vue pour les développeurs

Ces dernières années, les jeux sur mobiles ont connu une croissance rapide. Dès 2016, les ventes de jeux sur mobile dépassaient les ventes sur consoles. Article complet ici . Parallèlement, les développeurs de jeux mobiles, souvent inconnus du grand public, ont grandi pour devenir des géants de l’industrie. Alors que la croissance des jeux sur mobile se poursuit, la sortie fin 2020 des consoles de nouvelle génération ouvre de belles perspectives pour les développeurs de jeux sur console. Nous faisons le point sur les développeurs à la tête de l’industrie et ceux qui devraient réaliser une belle année 2021.

Bénéficiaires des nouvelles consoles

La sortie d'une nouvelle génération de consoles va de pair avec un rebond des ventes de jeux sur consoles. Les sorties des nouvelles Xbox et PlayStation devraient donc profiter à tous les développeurs de jeux phares sur consoles comme EA, Ubisoft et Rockstar. Pourtant, ce sont bien les jeux exclusifs sur chacune des consoles qui devraient marquer une réelle différence. Dès lors, il sera intéressant de suivre les performances des Xbox Game Studios ainsi que de Sony Interactive Entertainment, détenteurs des droits exclusifs sur chacune des consoles. Sony et Microsoft auront d'ailleurs des stratégies différentes sur la distribution des nouveaux jeux : Next-Gen pour l'un, Cross-Gen pour l'autre. Lisez cet article pour plus de détails. Une différence stratégique qui pourrait se montrer déterminante dans le nouvel épisode de la traditionnelle guerre des consoles.

Croissance sur mobile

Les jeux sur mobiles devraient continuer leur croissance. Avec plus de 20 milliards de dollars de vente au troisième trimestre 2020, et 15% de croissance par rapport à 2019, les ventes de jeux mobiles ne montrent aucun signe de ralentissement. L’entreprise chinoise Tencent, leader du marché, devrait continuer d’être le grand bénéficiaire de cette croissance. L’entreprise vient notamment d’annoncer de gros investissements pour agrandir l’écosystème de son jeu à succès Peacekeeper Elite ainsi que l’organisation d'une compétition internationale, la G league, qui offrira dès 2021 plus de deux millions de dollars en prix. Plus d’informations ici . EA et Ubisoft, qui continuent d’investir dans les jeux sur mobile en y adaptant leurs jeux à succès comme FIFA ou Assassin's Creed, continueront leur croissance dans ce secteur. À suivre aussi l’évolution de Niantic. La société spécialisée dans les jeux de réalité augmentée avait connu un succès énorme avec Pokémon Go. Après le relatif échec de son jeu sur l’environnement de Harry Potter, elle cherche à se relancer. Avengers et Dragon Ball sont des pistes fréquemment citées pour un nouveau jeu.

Des valeurs sûres au casino

L’industrie des jeux de hasard en ligne est très compétitive. Mises minimales, multiples méthodes de paiement, bonus à l’inscription ou offre de jeux live ne sont que quelques-uns des critères à prendre en compte avant de choisir parmi les nombreux casinos en ligne. Lisez cet article pour plus d’informations. Pourtant, derrière cette offre variée se cache une quantité limitée de développeurs. Les géants du développement de logiciels de jeux de hasard que sont Microgaming, Playtech, ou Evolution Gaming continueront leur croissance sereine. Niveau tendances, les développeurs continueront certainement à se concentrer sur l’offre de jeux de casino live, de plus en plus populaires, ainsi que sur le développement de nouvelles machines à sous thématiques. Des thèmes qui pourraient bien s’inspirer des nouveaux jeux à succès sur mobiles ou consoles.

2021 se présente comme une belle année pour le secteur du divertissement. Entre la sortie d’une nouvelle génération de consoles et une croissance continue dans tous les secteurs du jeu, tous les indicateurs sont au vert. Rien ne suggère que l’attrait des joueurs pour leurs écrans de jeux diminue dans un futur proche, et les développeurs entrevoient sereinement le futur.