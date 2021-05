Jouez et gagnez au jeu de casino en ligne Aviator !

Sorti en février 2019, Aviator est un jeu de hasard qui a déjà attiré l'attention de nombreux joueurs de casino en ligne. Si vous aimez prendre des risques tout en discutant avec d’autres joueurs, Aviator est le jeu d’argent idéal pour vous.

Aviator est un jeu très simple à comprendre. Pour jouer, vous devez placer votre pari pendant la période de préparation qui dure 5 secondes. Vous placez vos mises, et lorsque l’avion et le multiplicateur s’envolent, c’est à vous de vous retirer quand vous voulez pour prendre vos gains avant qu’ils ne s’en aillent.

Si vous encaissez vos gains avant que l'avion ne s'envole, vous gagnez le montant de votre pari multiplié par le coefficient affiché à l’écran. Si vous ne parvenez pas à récupérer vos gains avant que l'avion ne s'envole, vous perdez votre pari.

Vous pouvez aussi activer l’une de ces deux options : parier automatiquement, ce qui relance un pari d’un montant égal au précédent, ou encaisser vos gains après avoir défini le coefficient auquel vous vous retirez de la partie et empochez la mise.

Les fonctionnalités du jeu Aviator

Aviator permet d’interagir avec d’autres joueurs via le chat en direct. Vous pouvez aussi y observer les discussions entre joueurs ou trouver des statistiques.

Aviator vous permet de visualiser les paris que les autres joueurs ont placés et leurs gains en temps réel, ainsi que les multiplicateurs et les gains effectués par chacun. De plus, vous avez accès à l’historique des dernières parties multijoueurs, ainsi qu’à celui de vos propres paris.

Notez que vous pouvez bénéficer de paris gratuits en surveillant le chat en direct : ils apparaissent parfois, il vous suffit de cliquer sur le bouton “obtenir” pour en profiter.

Les stratégies du jeu Aviator

Il existe quelques stratégie de jeu aviateur que les joueurs peuvent utiliser pour optimiser leurs gains sur le jeu Aviator.

Utilisez à la fois l’option de pari manuel et l’option de pari automatique, qui permet de miser automatiquement un montant égal à celui du pari précédent. Le retrait automatique, lui, vous permet de définir à l’avance un multiplicateur en guise de cible : lorsque l’avion l’atteint, vous récupérez automatiquement vos gains. En utilisant ces options, vous régularisez vos gains.

Essayez d’aller le plus loin possible avec votre plus petit pari : si vous le perdez, vos pertes sont déjà remboursées. Il arrive assez souvent que l’avion s’envole entre x1,10 et x1,40 : il est judicieux de rester dans cette faible volatilité pour retirer au moins l’une de vos mises.

Pensez à analyser les paris en direct et les statistiques en direct. En procédant ainsi, vous pouvez déterminer quand miser pour avoir plus de chances d’avoir un multiplicateur important. De la même manière, lorsque le premier pari est retiré, vous pouvez profiter de l’élan pour prendre des gains plus larges avec le deuxième pari.

Pour conclure : Aviator est un jeu multijoueur où tout le monde a sa chance. Il n’est pas seulement innovant mais propose aussi une vision sociale du jeu d’argent qui est encore rare. Essayez-le, même gratuitement ! Le titre dispose en effet d’un mode démo.