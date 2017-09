L’assurance temporaire en ligne pour la voiture, les motos ou les poids lourds

Si vous possédez une voiture, parmi les choses importantes que vous ne devez pas oublier de faire c’est de la souscrire à une assurance. D’habitude, les contrats d’assurance durent toute une année. Mais ce genre d’assurance auto est souvent lourd en termes d’engagement. Il peut en effet arriver qu’on n’ait pas besoin d’un contrat d’assurance avec une durée aussi longue. Direct Temporaire est l’entreprise idéale qui propose une assurance temporaire et divers contrats dans ce sens qui répondent à vos besoins.

Direct-Temporaires.fr, une assurance temporaire auto à votre service

Direct Temporaire est une entreprise qui vous offre des assurances provisoires pour les véhicules de toute nationalité, et valables dans toute l’Europe et même au Maghreb. Elle vous propose une assurance provisoire à la journée allant de 1 à 6 jours, à la semaine de 1 à 3 semaines, et au mois allant de 1 à 3 mois. L’agence collabore également avec plusieurs compagnies d’assurance et peut vous offrir divers contrats correspondant à chaque cas et demandes de chaque client. Elle met aussi un point d’honneur à ce que sa clientèle n’ait pas une facture chargée par rapport à une souscription à une assurance pour une année. Direct Temporaire s’assure que les tarifs proposés soient accessibles pour ses clients. La transparence sur la tarification est l’une des priorités de l’entreprise puisqu’il n’existe pas de frais cachés.

Les avantages offerts par Direct Temporaire

En optant pour Direct Temporaire, vous bénéficierez de plusieurs avantages. Premièrement, tout contrat proposé par cet assureur est muni d’une défense recours. De ce fait, vous pouvez profiter d’une assistance panne et accident. Deuxièmement, vous pouvez aussi signer pour une garantie corporelle. Par ailleurs, inutile de vous dire que les papiers et les documents pour souscrire à une assurance annuelle sont souvent fastidieux et demandent beaucoup de temps pour des résultats pas très satisfaisants. Troisièmement, en choisissant Direct Temporaires, vous pouvez souscrire à une assurance par téléphone, par fax ou en ligne.

Pour certains cas de contrats, cette entreprise d’assurance temporaire permet une souscription sans fournir de documents. De plus, dans le cas où une erreur a été effectuée dans le contrat d’assurance provisoire, et que vous l’avez signalé rapidement à l’entreprise, celle-ci vous envoie une carte verte corrigée sans frais à payer. Par ailleurs, Direct Temporaire propose des assurances provisoires pour les véhicules utilitaires tels que les camions et les poids lourds.

Source : Direct-Temporaires.fr