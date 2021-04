L’immobilier à Nantes : de belles opportunités à saisir en 2021 !

La crise du Covid-19 n'y change rien pour le moment : les prix de l'immobilier nantes continuent d'augmenter, de même que dans la première couronne, avec +9,3 % en un an pour une maison. Il faut dire que Nantes, réputée pour sa qualité de vie et sa situation idéale à 50 km des plages de l’Atlantique, et à moins de 2 heures de Paris en TGV, dispose de nombreux atouts pour séduire de nouveaux arrivants : cadre de vie, offre culturelle, mobilité, emploi... Ainsi, avec 9 500 emplois créés en 2018, Nantes représente l’un des bassins les plus importants dans tout le pays, en particulier grâce à ses 16 pôles de compétitivité économique dans les secteurs de la recherche, de la santé et l’agroalimentaire.

La capitale de la région des Pays de la Loire, inscrite dans des démarches d’éco-responsabilité (elle a été élue capitale verte de l’Europe en 2013), a su ingénieusement exploiter son territoire : mobilité douce (586 km de pistes cyclables, tramway, liaisons fluviales et réseau de trains TER), exploitations bios dans l’ensemble de son agglomération (81 exploitations en 2020) et mise en place d’une agriculture péri-urbaine (sur 60% de son territoire). Avec une centaine de parcs et jardins, Nantes n’a cessé ces dernières années de voir sa population augmenter : on compte près de 47 075 nouveaux habitants arrivés entre 2013 et 2018.

Nantes, une ville plurielle où il fait bon investir

La diversité de ses quartiers offre des possibilités multiples d’investissement dans l’immobilier neuf à Nantes. Certains quartiers de la ville connaissent des renouvellements immobiliers et urbains : construction de programmes immobiliers neufs, amélioration des espaces publics, ou monuments réhabilités. Par exemple, le secteur de l'île de Nantes a vu son visage urbain se métamorphoser. Accessible via treize ponts et desservie par deux des trois lignes de tramway, l'île de Nantes concentre la plus grande offre d’immobilier neuf à Nantes depuis l’amorce d’un vaste projet urbain au début des années 2000. Sur cinq kilomètres, elle combine logements, bureaux et commerces de proximité.

D'autres quartiers attractifs sauront attirer les futurs propriétaires : l’hypercentre de Nantes, les quartiers Saint-Pasquier et Saint-Félix, réputés pour leur environnement résidentiel apaisant, ou le secteur Dervallières-Zola au nord-ouest, qui constitue un bon compromis entre proximité avec le centre-ville et accessibilité via le périphérique. Le quartier Erdre, dans l'est, à la fois dynamique et bucolique, est particulièrement prisé des étudiants et des familles. Le quartier Euronantes, lui, fait cohabiter logements et pôles d’activités. Enfin, la rive sud de la Loire, bien qu'à l'écart de l'agitation, est animée et accessible grâce au tramway.

Crédit Agricole Immobilier : votre partenaire pour votre achat immobilier

Ainsi, l’immobilier neuf à Nantes propose des logements répondant aux besoins des usagers d’aujourd’hui : prestations de qualité, économie d’énergies, espaces extérieurs, proximité des commerces et des services urbains. Adapté à tous les styles de vie, l’immobilier neuf à Nantes offre la possibilité de vivre dans une maison ou un appartement doté des prestations les plus modernes : respect des dernières normes énergétiques, domotique, systèmes de sécurité, espaces extérieurs et personnalisation. Outre ces avantages, notez qu’en achetant un appartement neuf, un acquéreur n’aura pas de travaux à prévoir pour au moins 10 ans, le bien étant construit aux dernières normes environnementales.

Vous souhaitez acheter dans le neuf à Nantes ? Crédit Agricole Immobilier saura vous conseiller et vous accompagner. Que vous recherchiez un studio, un 2, 3 ou 4 pièces à Nantes, il mobilisera toute son expertise pour satisfaire votre recherche d'appartement.