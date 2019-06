L’importance de l’anglais et comment l’apprendre

La maîtrise de la langue anglaise est une compétence essentielle de nos jours. C'est une ouverture sur le monde incontestable, dans la mesure où l’anglais est la langue la plus parlée sur la planète, avec plus de 1,1 milliard de locuteurs anglais. A titre de comparaison, l'espagnol compte 534 millions de locuteurs, et le francais 279 millions. En outre, l'anglais est une langue officielle dans une centaine de pays et elle est enseignée dans des centaines d'autres. Ainsi, où que vous alliez, sur les cinq continents, vous aurez assurément l’occasion de rencontrer des gens qui parlent anglais. Parler anglais vous sera d'une aide précieuse pour toute demande de renseignements.

L'anglais est tout aussi indispensable pour accéder aux ressources immenses du web. En effet, près de 55% des pages du web mondial sont rédigées en anglais ; 4% seulement le sont en français. D'ailleurs, la célèbre encyclopédie Wikipédia est cinq fois plus développée en anglais qu'en français. On comprend aisément que la connaissance de l’anglais est cruciale pour l’acquisition du savoir dans le monde d’aujourd’hui. Ne pas parler anglais, c'est passer à côté d'informations essentielles dans tous les domaines ; cela peut même être considéré comme une forme d'illétrisme, au même titre que ne pas savoir se servir d'un ordinateur.

Vous souhaitez booster votre carrière ? Là encore, l'anglais est la clé. Elle est la langue de référence de nombreux domaines professionnels : marketing, commerce, nouvelles technologies, communication, etc. Indispensable pour tenir une conversation téléphonique dans la langue de Shakespeare, rédiger un mail, lire un document, un article scientifique, ou assister à une réunion. Il va sans dire que parler anglais offre un avantage concurrentiel par rapport à quelqu’un qui ne comprend pas cette langue. Pour progresser, la solution est simple : prendre des cours d'anglais dans un Institut Linguistique. A noter que maîtriser une langue étrangère augmente statistiquement votre salaire, de 2% aux Etats-Unis à 34% en Inde, en passant par une hausse de 18% en Suisse.

Mais comment apprendre l'anglais ? Le meilleur moyen, c'est d’abord de l’entendre parler, de s'habituer à ses sons ; c’est de passer du temps avec des personnes qui parlent la langue correctement et de les imiter. A la maison, entre amis, pendant un sejour linguistique, avec des livres audio et des séries télé, ou via des Cours d'anglais en groupe, il est essentiel de baigner dans de l’oral. Cela vous permettra de développer de bonnes habitudes de prononciation dès le début. Il faut aussi apprendre, bien sûr, du vocabulaire, en privilégiant les mots les plus courants, puis en mémorisant chaque mot dans son contexte, pour être en mesure de rattacher ce que vous apprenez à des situations concrètes.

Photo : "Friends with benefits ?" by Ady Negrean