L’Université Humanitas : Le cours de médecine et de chirurgie

La situation difficile et complexe à laquelle le monde est confronté en raison de la reprise constante de la diffusion du Covid-19, a conduit les établissements de santé à mettre en œuvre un processus de réorganisation et d’effacement de l’activité interne, afin de répondre aux besoins croissants des citoyens. Cela a contribué à faire de la figure du médecin un point de référence fondamental dans un scénario où les doutes, les peurs et les incertitudes la rendent maître.

Plus encore maintenant, que la campagne de vaccination massive a commencé dans toute l’Europe et s’apprête à entrer dans son plein rythme. Un succès, celui des vaccins, qui témoigne encore une fois de l’importance de la recherche et de la coopération internationale pour faire face à ces problématiques.

Nous pouvons donc dire que le rôle du médecin a pris une valeur encore plus importante puisqu’il demande, en ce moment historique en particulier, un rapport plus complet avec les patients qui recherchent un visage familier qui puisse les aider à affronter au mieux la situation, notamment grâce à des outils de dernière génération.

Suivre le cours de médecine à l’Université Humanitas

Dans ce contexte, il est donc important de pouvoir compter sur des professionnels spécialisés qui mettent à la disposition des patients toutes les compétences pratiques et théoriques acquises au fil des ans. Dans ce sens, il est essentiel de suivre des études bien structurées. Dans ce domaine, l’offre de formation de l’Université Humanitas se distingue, avec une approche internationale qui propose un cursus de six ans, dédié à seulement 180 étudiants du monde entier. À la fin du cours, entièrement en langue anglaise, 360 crédits seront acquis.

Ce cours de licence s’articule en cours théoriques et pratiques, avec l’organisation de laboratoires et de tests, aptes à assurer au professionnel une formation complète. En outre, à travers la formation clinique, prévue à partir de la troisième année, les étudiants, grâce à l’accompagnement de tuteurs, peuvent apprendre sur place ce qu’ils ont acquis en classe.

Bien que la période exige des précautions particulières en ce qui concerne les bons comportements à tenir et les précautions nécessaires pour endiguer les contaminations, le recteur de l’Université Humanitas Marco Montorsi souligne qu’une didactique mixte a été structurée, Il s’agit aussi de répondre aux besoins de ceux qui ont des difficultés à se rendre à l’université en raison des restrictions adoptées. En ce sens, en effet, est offerte la possibilité de suivre les leçons à travers des dispositifs électroniques avec modalité on demand ou streaming, sans renoncer à l’opportunité d’accéder au Centre de Simulation Mario Lizzatto, l’un des plus avancés d’Europe, qui met à disposition des outils de haute technologie permettant, grâce à la réalité virtuelle, d’effectuer des études expérimentales et des recherches cliniques.

Offre de formation et examen d’admission

Malgré l’amélioration des canaux numériques, l’Université Humanitas estime qu’il est important de cultiver les relations interpersonnelles entre les étudiants - et avec les enseignants - afin d’acquérir des compétences transversales fondamentales pour la formation d’une figure professionnelle comme celle du médecin, qui devra interagir avec ses patients en montrant des capacités de communication et de résolution de problèmes. Pour cette raison, l’université garantit le déroulement des cours en toute sécurité, en respectant totalement les protocoles établis par l’OMS pour contenir la diffusion du virus.

Le test d’admission est prévu pour le 11 février 2021 et, comme mentionné, permettra à 130 étudiants de l’UE, plus 50 autres étudiants de pays hors UE, de suivre le parcours de formation de l’Université.

Pour les étudiants en médecine désireux d’améliorer encore leur curriculum vitae et studiorum, il y a été réalisé un parcours spécial, appelé Virgilio Program, qui offre la possibilité d’effectuer des recherches dans le domaine biomédical au moyen de rencontres, des ateliers et des activités ciblées avec des professionnels de la santé.