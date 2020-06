La conciergerie privée en France : un truc de riche ?

La conciergerie privée se développe sur le territoire national depuis quelques années. On pense, à première vue, qu’il faut être riche pour en profiter, mais ce n’est maintenant qu’une idée reçue. Maintenant, car il a y quelques années encore, quand ce genre de services d’assistance personnelle venait d’apparaitre, ce n’était vraiment accessible qu’aux riches. Il fallait « avoir les moyens » pour en profiter. Certaines voix se sont élevées contre ce « privilège ». Et certains ont même pris des mesures pour rendre accessible la conciergerie privée de luxe au grand public.

C’est ce qu’a fait First Conciergerie pour le plus grand plaisir de ceux qui voulaient devenir adhérent sans forcément avoir de grands moyens. Nous avons réussi à trouver la bonne mesure pour vous faire profiter d’une multitude de services, une offre unique en France, pour seulement 14,90 euros par mois. Oui, vous avez bien lu et il ne s’agit pas d’une erreur. Pour 14,90 euros par mois, vous pouvez profiter de tous les services en illimité de notre conciergerie privée :

Un service pour optimiser vos factures (de téléphone fixe, de portable, d’internet, d’électricité, de gaz, d’eau, etc.). Nous faisons très régulièrement des études de marché en suivant l’évolution des offres et des promotions des fournisseurs.

Un service stop Prospection : nous vous aidons à vous inscrire sur les listes anti-prospection privées et publiques, et veillons à ce que celles-ci soient respectées. Cela vaut pour le démarchage téléphonique, les appels malveillants, les SMS, les publicités intempestives, etc.

Un service garantie protection juridique : conseil juridique avec prise en charge jusqu’à 10 000 euros pour couvrir les frais de justice

Un service assistance administrative : prise en charge des formalités administratives (papiers administratifs, impôts, etc.)

Un service e-réputation : pour contrôler et maitriser votre image sur la toile en général et les réseaux sociaux en particulier, soucis d’usurpation d’identité, etc.

Un service téléconsultation médicale (généralistes et spécialistes) : prise de rendez-vous médical, bénéficiez d’une information médicale à tout moment 24h/24 et 7j/7, consultation médicale à distance (plus de 30 spécialités médicales), etc. NOUVEAU : nous vous offrons des masques de protection contre le nouveau coronavirus, des masques personnalisables pour votre sécurité.

À part le tarif modique qui en fait une solution très accessible, le succès de notre conciergerie privée vient du fait que nous l’avons toujours envisagée comme un art plus qu’un ensemble de services. Notre leitmotiv : vous faire gagner du temps mais aussi vous permettre de faire des économies avec nos études de marché très régulières pour être à l’affût de toutes les promotions et offres des fournisseurs. Vous pouvez compter sur notre dévouement et notre total engagement.

Vous pouvez contacter First Conciergerie, conciergerie privée de luxe grand public de plusieurs façons :