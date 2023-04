La détente à l’honneur cet été

L'été approche à grands pas. Pour beaucoup, cette période est synonyme de vacances plus ou moins longues, d'escapades en famille ou entre amis, et de belles journées ensoleillées.

Alors que certains sont plutôt adeptes des vacances actives et aventureuses, depuis plusieurs années, une majorité de vacanciers recherche avant tout la détente et le bien-être. Quelles sont les tendances actuelles en matière de vacances d'été ? Quelles sont les activités à privilégier pour se détendre et se reposer ? Que vous soyez à la recherche d'un hôtel spa proche de Paris, d'une location en bord de mer ou d'un chalet ressourçant à la montagne, voici tout le nécessaire pour passer un été des plus relaxants.

Vacances d'été : les grandes tendances

Les vacances d'été sont l'occasion idéale de se ressourcer et d'échapper à la routine du quotidien. Ces dernières années, plusieurs études ont montré qu'en période estivale, la majorité des vacanciers préfèrent les séjours axés sur la détente et le repos, recherchant avant tout le bien-être et la relaxation. Les vacances d'été sont alors perçues comme la période idéale pour s'éloigner du stress et des obligations professionnelles, et se concentrer uniquement sur la santé physique et mentale de chacun.

D'après une enquête menée par l'entreprise de sondages et d'études française OpinionWay en 2021, plus de 70% des Français choisissent des vacances orientées vers la détente. Parmi eux, 30% privilégient le repos et la farniente tandis que 24% optent pour des activités culturelles et 16% pour des activités sportives douces. Les résultats de l'enquête montrent clairement que la détente est une priorité pour les vacanciers. Ces deux dernières années, le constat reste inchangé.

Les activités de détente à privilégier l'été

Les étés se suivent et se ressemblent. Voici un aperçu des activités de détente populaires chez les vacanciers durant la période estivale.

1. Les activités de plage

Le bord de mer est une destination populaire pour les vacances d'été. La plage offre une multitude d'activités de détente telles que la baignade, la bronzette, la lecture d'un livre à l'ombre d'un parasol ou de simples promenades sur le sable. Les sports de plage comme le volley-ball, le frisbee et le paddle sont également extrêmement appréciés de ceux qui préfèrent les activités un peu plus physiques.

2. Le plein de nature à la montagne

Les vacances en montagne gagnent en popularité ces dernières années. Elles sont particulièrement appréciées de ceux qui cherchent à fuir la chaleur et l'agitation des bords de mer. Les activités telles que la randonnée, les balades à vélo, la pêche ou encore les pique-niques en bord de lac sont idéale pour se ressourcer tout en profitant de la vue paisible de la nature.

3. La randonnée

La randonnée est également extrêmement appréciée durant la période estivale. Elle permet de pratiquer une activité physique plutôt douce dans des cadres somptueux, parfois inaccessibles par un autre moyen de transport. Que ce soit à la montagne, en campagne ou le long de la plage, les randonnées sont une excellente façon de se connecter avec la nature tout en améliorant sa santé physique et mentale.

4. Les visites culturelles

Les vacances d'été peuvent également être l'occasion d'élargir sa culture générale et de découvrir de nouveaux endroits. Les visites culturelles, telles que les musées, les monuments historiques ou même les villes historiques, permettent d'élargir ses horizons tout en se divertissant.

5. Le farniente

Le farniente est également une activité de détente à part entière. Prendre le temps de se reposer, de se détendre et de profiter du moment présent est essentiel pour une santé mentale et physique optimale. Que ce soit en sirotant un cocktail au bord de la piscine ou en contemplant le paysage depuis un hamac, le farniente est une excellente façon de se ressourcer pendant les vacances d'été.

Les vacances d'été sont l'occasion parfaite pour se détendre et se ressourcer. Qu'attendez-vous pour pratiquer, vous aussi, l'art de ne rien faire ?