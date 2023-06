La franchise et le CBD : une combinaison parfaite pour une expansion rapide et contrôlée

Qu'est-ce que la franchise ?

La franchise peut être définie comme un modèle particulier d’entreprise permettant à une entreprise (franchiseur) d’accorder à un tiers, une personne ou une autre entreprise (franchisé), le droit d’utiliser son nom commercial, ses gammes de produits, son savoir-faire et ses processus de production en échange d'une redevance ou d'autres formes de paiement. Il s’agit pour le franchisé de pouvoir démarrer son activité fort du soutien et de l'expérience du franchiseur.

Il existe plusieurs exemples de franchises bien connues de par le monde, à commencer par l’une des plus emblématiques qui est McDonald’s. Le succès de cette franchise n’est plus à démontrer tant la marque a réussi à s’installer partout dans le monde avec des milliers de restaurants. Starbucks est une autre franchise mondiale à succès spécialisée dans les boissons à base de cafés.

L'émergence du marché du CBD

Le CBD est un composé naturellement présent dans la plante de cannabis. Contrairement au tétrahydrocannabinol (THC), le composé le plus connu du cannabis, le CBD ne provoque pas d’effets psychoactifs potentiellement négatifs pour la santé en général. C’est donc cette caractéristique qui suscite un intérêt exponentiel croissant car elle offre de nombreuses possibilités thérapeutiques et commerciales.

En effet, de plus en plus de recherches sont menées pour examiner les effets du CBD sur la santé, ce qui contribue à une meilleure compréhension de ses propriétés médicinales. Ces études ont suggéré que le CBD pourrait avoir des effets bénéfiques sur, entre autres, des affections telles que l'épilepsie, l'anxiété, la douleur chronique et l'insomnie, entre autres. Il s’agit là d’un facteur clé de l’émergence du marché du CBD. L’autre facteur clé à l’expansion de ce marché est la légalisation du CBD dans beaucoup de pays à travers le monde et à commencer par certains États des États-Unis. En conséquence, une multitude de produits CBD sont maintenant disponibles sur le marché, tels que les huiles, les capsules, les crèmes topiques, les produits alimentaires, les boissons et même les produits pour animaux de compagnie. Ces produits sont souvent commercialisés comme des compléments alimentaires ou des produits de bien-être, et de nombreuses personnes les utilisent pour soulager divers problèmes de santé ou pour favoriser leur bien-être général.

En termes de perspectives d’avenir prometteuses, il existe plusieurs tendances et opportunités qui pourraient déterminer l’évolution du marché du CBD. En voici quelques-unes :

Intégration dans l'industrie de la santé et du bien-être : Le CBD est de plus en plus intégré dans l'industrie de la santé et du bien-être. Il est utilisé dans des centres de bien-être, des spas, des salles de sport et d'autres environnements axés sur le bien-être. Cette tendance devrait se poursuivre, car de plus en plus de professionnels de la santé reconnaissent les avantages potentiels du CBD et l'intègrent dans leurs pratiques.

Internationalisation : Le marché du CBD se développe au-delà des frontières nationales. Les entreprises cherchent à étendre leur présence à l'étranger et à exploiter les opportunités sur les marchés internationaux. Cela pourrait conduire à une augmentation des exportations et à une plus grande disponibilité des produits CBD dans le monde entier.

Diversification des produits : Le marché du CBD continue de se diversifier avec de nouveaux produits innovants. Outre les huiles et les capsules, on trouve maintenant des produits tels que des cosmétiques, des produits pour animaux de compagnie, des boissons et des aliments infusés au CBD. Cette diversification crée de nouvelles opportunités de croissance et attire une base de consommateurs plus large.

Les avantages de la franchise dans le secteur du CBD

La franchise dans le secteur du CBD présente plusieurs avantages significatifs, à commencer par l’expansion rapide au moyen d’un modèle d’entreprise reconnu ou le partage des risques financiers et commerciaux.

Expansion rapide avec une formule éprouvée

La franchise peut vous permettre d'élargir votre entreprise plus rapidement que si vous deviez construire votre propre marque à partir de zéro, ce qui accélère votre croissance et vous permet de toucher un plus large public de consommateurs. Qui plus est, le modèle de franchise permet d’ouvrir plusieurs points de vente de produits franchisés à base de CBD. En effet, l'un des principaux avantages de la franchise est la possibilité d'accéder à un modèle d'entreprise éprouvé et réussi et de bénéficier de l'utilisation d'une marque établie et reconnue dans le secteur du CBD. Cela permet donc d’attirer plus facilement des clients et d’établir une crédibilité dès le départ.

Partage des risques

L’un des avantages principaux de la franchise CBD réside dans le partage des risques financiers et commerciaux. En effet, lorsque l’on cherche à se positionner sur un nouveau marché en évolution rapide comme celui du CBD, il existe certains risques inévitables qu’il est préférable d’identifier préalablement. Dès lors, en choisissant un modèle d’entreprise tel que la franchise, vous bénéficiez de l'expertise et de l'expérience du franchiseur dans le secteur. Cela réduit les risques associés à la création d'une entreprise à partir de zéro et augmente les chances de succès.





Les défis de la franchise dans le secteur du CBD

Comme évoqué précédemment, il existe certains défis auxquels les franchises de CBD peuvent être confrontées.

Réglementation et légalité

Le CBD est soumis à des réglementations assez techniques et en constante évolution dans de nombreux pays. Il est essentiel que les franchises de CBD s'assurent de se conformer aux lois et aux réglementations spécifiques concernant la production, la commercialisation, la vente et l'utilisation du CBD dans le pays où elles ont leur activité. Ces réglementations peuvent varier d'un pays à l'autre, voire d'une région à l'autre, ce qui peut complexifier la gestion des franchises de CBD. Aussi, la publicité autour du CBD est soumise à des restrictions et à des réglementations légales propres à leur territoire d’activité/

Assurance qualité et contrôle

La qualité et la traçabilité des produits de CBD sont essentielles pour les franchises. Il est important de s'approvisionner auprès de fournisseurs fiables et de s'assurer que les produits de CBD répondent aux normes de qualité, de pureté et de sécurité. Néanmoins, la garantie de la qualité des produits de CBD peut être un défi en raison de l'absence de réglementations standardisées dans certains marchés. Ce point est d’autant plus important qu’il peut influencer la perception publique et la réputation générale du CBD et du cannabis. La qualité et la traçabilité des produits CBD sont donc très importantes pour garantir une image professionnelle et positive du CBD.

Études de cas

Comme nous allons le voir tout de suite, la marque de produits CBD Flowers Power est un exemple intéressant de franchise CBD à succès. Néanmoins, tous les projets d’ouverture de franchise ne sont pas des succès immédiats et certains peuvent être des échecs dont il est intéressant de tirer les leçons.

Exemples de réussite dans la franchise CBD :Flowers Power Shop

Le réseau Flowers Power Shop, créé en 2017, est fabricant et distributeur des produits à base de CBD dans tout le territoire français (métropole et outre-mer). Plus d’une trentaine de franchises composent le réseau qui dispose également d’une plateforme internet pour une meilleure distribution de ses produits. Cette enseigne est en réalité l’une des toutes premières dédiées à la vente de produits issus du chanvre et du CBD en France et bénéficie d’une grande expertise dans le secteur, sans oublier son image de marque. En plein essor de son réseau, la marque Flowers Power garantit à ses actuels et futurs franchisés un accompagnement de qualité sur l’intégralité d’un projet de franchise CBD Flowers Power.

Leçons tirées des échecs

Certaines entreprises franchisées ont rencontré des défis ou des échecs qui peuvent fournir des leçons précieuses. Tout d’abord, il est important pour le franchiseur de fournir un soutien constant, une communication claire et des ressources adéquates pour aider les franchisés à réussir. Il est important d'établir des mécanismes de résolution des conflits clairs et d'entretenir une relation ouverte et de confiance entre les parties. Aussi, les entreprises franchisées peuvent être vulnérables aux changements du marché et des réglementations. Une flexibilité et une capacité d'adaptation aux changements sont essentielles pour faire face à ces défis.

Conclusion

Au terme de ces quelques développements, il vous reste à évaluer la question de savoir si la stratégie de l’ouverture d’une franchise de produits CBD est la meilleure pour le projet entrepreneurial qui est le vôtre. Le marché du CBD est expansion croissante et offre de très belles perspectives d’avenir même dans un pays comme la France qui connaît une législation relativement stricte sur les produits à base de chanvre et CBD. Gardez également en tête que ce type de marché à l’évolution rapide et soumis à arbitrages réglementaires changeant nécessite une certaine flexibilité et une capacité d'adaptation aux changements.

