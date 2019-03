La Semaine de l’entrepreneuriat au féminin espère convaincre les femmes de se lancer

Entreprendre, créer sa start-up et se lancer dans une aventure palpitante, cela reste principalement réservé aux hommes. Pourtant, rien n’empêche les femmes de se lancer, à part, peut-être, une certaine pression sociale. Voilà pourquoi, du 4 au 15 mars, 735 femmes vont témoigner dans les classes, de la 4e à l’enseignement supérieur. Elles partageront leurs succès et leurs déboires pour rappeler aux femmes qu’entreprendre, c’est difficile pour tout le monde, mais que le succès est accessible à tous.

Pourquoi les femmes entreprennent-elles moins ?

Malgré tout, il est impossible d’expliquer le peu de femmes entrepreneuses par la simple peur qu’elles pourraient avoir d’échouer. A priori, les hommes ressentent la même peur et on peut affirmer sans trop hésiter que tous les patrons d’entreprise craignent que leur entreprise ne fasse faillite. Alors, pourquoi les femmes ont-elles tant de difficulté à entreprendre ?

D’après les organisatrices et les entrepreneuses qui participent à cette semaine de l’entrepreneuriat au féminin, c’est surtout à cause des nombreux stéréotypes qui entourent le monde de l’entreprise. Les femmes y sont souvent perçues inconsciemment comme moins compétentes, moins performantes et moins capables de faire ce qu’il faut en temps voulu. Résultat, les jeunes filles qui aimeraient entreprendre manquent souvent de confiance en elles et se sentent illégitimes à le faire.

Pourtant, ces clichés sont totalement erronés et de nombreuses entrepreneuses prouvent que les chiffres relativement bas de femmes entrepreneuses ne tiennent certainement pas à une disposition naturelle, mais davantage à une pression extérieure et tacite. Par ailleurs, beaucoup de femmes se trouvent insidieusement poussées à renoncer à leurs carrières et à leurs ambitions pour passer plus de temps avec leurs enfants, ce qui n’est pas le cas des hommes.

La semaine de l’entrepreneuriat combat les freins que s’imposent les femmes

Cette semaine de l’entrepreneuriat au féminin a donc pour objectif de combattre tous ces clichés et tous les freins qui s’imposent et que s’imposent elles-mêmes les femmes par conditionnement social. Parmi ces freins, on retrouve le sentiment d’illégitimité, le manque de confiance en soi, la peur et la honte d’en demander trop et de sortir du rang, mais également l’impression que si on doute, c’est que cela ne doit pas être le bon moment.

Pourtant, il n’y a jamais de bon moment pour entreprendre. Entreprendre, c’est justement combattre l’adversité au quotidien et il ne faut donc pas attendre qu’il n’y ait aucune adversité pour commencer.

Ensuite, les organisatrices de cette semaine de l’entrepreneuriat au féminin essayent également de révéler aux jeunes femmes leur tempérament entrepreneurial qu’elles ont souvent appris à refouler. Ainsi, l’objectif est de les inviter à viser haut, très haut et à ne plus craindre ni l’échec ni les jugements des autres.

Comment mettre toutes les chances de son côté quand on entreprend ?

Entreprendre, c’est toujours risqué et toujours difficile, que l’on soit une femme ou un homme. Il y a des erreurs à éviter absolument quand on se lance et il y en a certaines qui ne concernent que les femmes. Cette semaine de l’entrepreneuriat au féminin, c’est donc également l’occasion pour les organisatrices et les participantes de partager leur savoir.

Le plus important quand vous démarrez, c’est donc de mettre en place tous les moyens techniques et de communication qui vous seront nécessaires pour évoluer et grandir pendant un ou deux ans. Ainsi, vous aurez tous les outils nécessaires à votre disposition et il ne vous restera plus qu’à avancer à votre rythme.

Enfin, n’oubliez pas que le métier d’entrepreneur est un métier social. Vous devez communiquer avec vos employés, mais vous devez surtout entretenir un réseau important et efficace. Les femmes entrepreneuses ne sont pas nombreuses, mais elles savent se serrer les coudes pour abattre ensemble les préjugés. Peut-être même pourriez-vous démarrer votre réseau à l’occasion de cette semaine.