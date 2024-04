Le boom des meme coins : Quelles sont vos meilleures options ?

Le domaine des crypto-monnaies bouge beaucoup. Pour sa part, le phénomène des meme coins prend de plus en plus d'ampleur. Ces jetons dont la plupart sont inspirés de memes ou autres phénomènes populaires en ligne suscitent l'intérêt des investisseurs. En effet, ces actifs numériques présentent un potentiel de croissance rapide. En plus de leur capacité à divertir, ils offrent de réelles possibilités d'investissement. De nombreux meme coins ont émergé ces derniers temps. Pour leur part, Slothana, Dogeverse, Smog Token et Sponge se distinguent par leur caractère innovant. Faisons connaissance avec le monde des crypto memes, et plus particulières avec les spécificités de ces projets avant-gardistes.

Qu’est-ce qu’un meme coin ?

Un meme coin est une crypto-monnaie qui s’inspire de fameux memes sur les réseaux sociaux et sur Internet. En somme, leur but premier est de divertir tout en servant de monnaie de transaction. Le premier meme coin fut le Dogecoin. Ce dernier était lancé en 2013 et a connu depuis un succès phénoménal. S’en suivit l’apparition de toute une panoplie de coins de ce type. Pour rappel, le Dogecoin s’inspire du meme de Doge, d’où son nom.

Un meme coin possède quelques caractéristiques très particulières :

· Son prix peut être amené à fluctuer rapidement, encore plus qu’une crypto classique ;

· Sa valeur dépend en grande partie de l’attention et de l’attrait de la communauté envers elle ;

· Un meme coin possède généralement une offre colossale en jetons. Le Dogecoin, par exemple, n’a pas de limite en matière d’émission. En d’autres termes, de nouveaux jetons DOGE seront produits indéfiniment.

Les meme coins prometteurs en ce moment

Avec le succès du Dogecoin, il apparait de plus en plus de meme coins chaque jour. Afin de vous guider, nous avons sélectionné quelques nouvelles cryptos qui pourraient faire un tabac dans les mois qui viennent.

Slothana : le meme coin novateur qui fait fureur sur Solana

Slothana est une crypto-monnaie basée sur la blockchain Solana. Elle a rapidement captivé l'attention des investisseurs dès son lancement. Son équipe de développement est réputée pour son expertise dans le domaine. Selon les rumeurs, ses concepteurs seraient impliqués dans le succès du projet Smog, de quoi renforcer la confiance des investisseurs.

Slothana cherche à offrir une alternative intéressante aux investisseurs adeptes des altcoins en pleine croissance. Il met l'accent sur la création d'une communauté solide et engagée. Le projet propose un modèle de prévente simplifié similaire à celui de Slerf. En pratique, il permet aux investisseurs d'acquérir des jetons SLOTH grâce à l’envoi de jetons SOL à une adresse spécifique.

Pour faire simple, 1 jeton SOL équivaut à 10 000 jetons SLOTH. Le projet a déjà attiré plus de 19 000 abonnés sur X (ex-Twitter). Slothana est assurément l'un des projets les plus prometteurs sur le marché des crypto-monnaies meme en 2024. En voici les 3 principales raisons :

- Une approche centrée à 100 % sur le meme ;

- Un potentiel viral ;

- La dynamique de la blockchain Solana.

La prévente de Slothana a été couronnée de succès. Plus de 10 millions $ ont été récoltés durant cette période. Cela illustre bien l’engouement des investisseurs. Ces derniers sont séduits par son potentiel de croissance.

Cette prévente a eu lieu dans un contexte où les meme coins sur la blockchain Solana connaissaient une hausse générale de popularité sur le marché. Les investisseurs ont donc saisi cette opportunité pour participer à cette initiative inédite dans l'écosystème des crypto memes.

Dogeverse : la première crypto-monnaie meme multi-chaînes.

Dogeverse est une autre nouvelle crypto-monnaie de type meme. Comme son nom l’indique, elle s’inspire du meme de Doge, à l’instar de Dogecoin et de Dogecoin20. Ce meme coin cherche à surfer sur la vague d’engouement croissante stimulée par la venue imminente du Doge Day.

Le projet est décrit comme étant le premier Doge voyageur entre les chaînes au monde. De ce fait, Dogeverse deviendra véritablement la première crypto-monnaie meme multi-chaînes. Son jeton natif, le DOGEVERSE, est prévu pour être lancé sur les six blockchains les plus populaires après Bitcoin. Il s’agit, en l’occurrence de :

- Ethereum ;

- Binance Smart Chain ;

- Polygon ;

- Solana ;

- Avalanche ;

- Base.

Le début de sa prévente a eu lieu vers la mi-avril. En l’espace de quelques minutes, plus de 250 000 $ ont été récoltés. Cela démontre le vif intérêt des investisseurs à acquérir des actifs liés à Doge avant le fameux Doge Day.

Dogeverse est inspirée du voyage légendaire de sa mascotte, Cosmo. Ce dernier est un Doge ayant la capacité innée de sauter entre les blockchains. Dogeverse exploite une technologie Web 3.0 avancée en utilisant le portail sécurisé de Wormhole pour passer d’une blockchain à l’autre.

L'aspect multi-chaînes de cette crypto-monnaie la place dans une nouvelle catégorie loin des autres crypto-monnaies meme liées à Doge. D’ailleurs, son jeton natif est disponible à l'achat sur les principales chaînes. Celui-ci peut facilement passer de l'une à l'autre via le portail Wormhole. Dogeverse établit donc une nouvelle norme dans l'espace ICO de Web 3.0. Concrètement, il est possible aux investisseurs d'acheter et de revendiquer $DOGEVERSE sur une variété de blockchains.

Smog Token : un meme coin rendant hommage au Nouvel An chinois

Smog Toke fait partie de la catégorie des meme coins. Cette fois-ci, le Nouvel An chinois est à l’honneur. De même que la créature mythique de l’année : le dragon.

Cette crypto est basée sur l’écosystème Solana. D’ailleurs, le projet ambitionne de devenir l’un des plus importants sur ce réseau qui suscite actuellement un vif engouement. Son principal objectif sur le court terme est de réaliser le meilleur airdrop qu’une crypto-monnaie ait connu jusqu’à ce jour.

Concernant cet airdrop, les créateurs du projet ont prévu de mettre en place plusieurs initiatives pour attirer l’attention de la cryptosphère. Les heureux possesseurs des jetons SMOG pourront gagner des récompenses grâce à leur détention des jetons. Ils auront aussi la possibilité d’interagir sur les plateformes de médias sociaux. Les plus audacieux vont réaliser des quêtes rémunérées en jetons SMOG et mettre ces derniers en staking.

Une autre caractéristique à souligner concernant Smog Token, c’est que le projet exploite à merveille les caractéristiques de la blockchain Solana. Cet écosystème lui confère une vitesse d’exécution plus grande des transactions, ainsi que des frais d’opérations réduites.

Si l’on se penche sur la tokénomique de Smog Toke, voici ce que l’on peut en dire :

· 50 % de l’offre totale est dédiée aux efforts marketing ;

· 35 % seront alloués aux récompenses durant l’airdrop ;

· 10 % seront réservés aux lancements sur les échanges centralisés ;

· 5 % serviront à la liquidité auprès des DEX.

Sponge : une version 2 hisse le meme coin vers une nouvelle dimension

Sponge est un projet basé sur les jetons Sponge V1 et Sponge V2. Sponge V1 a été lancée en premier, tandis que Sponge V2 en est une version améliorée. L’obtention de la seconde version des tokens Sponge est conditionnée par la détention de la première version de tokens Sponge. Ces derniers sont bloqués via un mécanisme de staking. Les récompenses obtenues sont, dans l’avenir, attribuées sous forme de jetons V2.

Sponge V2 prévoit le lancement de jeux Play-to-earn. Ces mini-jeux vont bien sûr divertir la communauté. Mais, le plus important, c’est qu’ils offriront également des récompenses en jetons SPONGE. Près de 4,5 % de l’approvisionnement total en jetons sera alloué à la recherche et au développement de ces jeux. Un tel budget permettra d’offrir aux jeux une excellente qualité.

Voici quelques détails sur l’allocation des jetons SPONGE :

· 43,09 %, soit 64 635 000 000 jetons SPONGE sont dédiés au staking ;

· 26,93 %, soit 40 395 000 000 jetons SPONGE sont réservés au bridge des jetons ;

· 7,50 %, soit 11 250 000 000 jetons SPONGE sont destinés aux efforts marketing ;

· 8 %, soit 12 000 000 000 jetons SPONGE sont reversés aux récompenses des jeux Play-to-Earn ;

· 4,47 %, soit 6 705 000 000 jetons SPONGE sont dédiés aux recherches et développement des jeux Web 3 ;

· 10 %, soit 15 000 000 000 jetons SPONGE sont destinés à la liquidité dans les échanges centralisés.

Conclusion : une variété d’idées novatrices, des opportunités uniques

Slothana, Dogeverse, Smog Token et Sponge sont des projets cryptos novateurs. Ces memes coins invitent les investisseurs dans des univers qui mêlent humour ou légèreté et rentabilité. Ils offrent des opportunités uniques aux investisseurs en quête de diversité. Leurs approches sont originales. Leur engagement envers la communauté est authentique. Par ailleurs, leurs fonctionnalités sont souvent inédites. Tout cela les positionne comme des actifs incontournables. En tout cas, des projets de ce type continuent de se développer. Il est clair que le boom des meme coins est là pour rester. Ils contribuent sans doute à donner un nouvel élan à l'industrie crypto.