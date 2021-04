Pourquoi les avis Tediber des clients sur leur expérience d’achat des matelas sont-ils très positifs ? Lumière sur les atouts de la literie Tediber !

Avis Tediber : le confort du matelas dans tous ses états

La marque de literie Tediber rencontre un succès incontestable auprès de ses clients. Selon une évaluation des avis clients sur ses produits, il ressort que 93% des clients Tediber ont donné une note de 4 ou 5 étoiles suite à leur expérience d’achat. Des retours clients positifs, des commentaires favorables qui montrent des consommateurs très satisfaits et des clients enthousiastes. Ce qui caractérise la marque Tediber, c'est avant tout le confort de ses différents types de matelas (matelas adulte, matelas enfant, matelas bébé). Tel est le sentiment général qui ressort d'une récente étude des avis Tediber.

Mais quelles sont les autres raisons de ces avis clients positifs ?

Le matelas Tediber est-il excellent ?

Qu'est-ce qui fait, le succès de la marque française Tediber ?

En d'autres termes : quels sont les atouts ressortant d'un test complet du matelas de literie Tediber ? Et pourquoi cela lui confère le statut de meilleur marque de matelas responsable disponible sur le marché ? Pour vous éclairer, découvrez dans cet article toutes les caractéristiques de la marque Tediber.

Test matelas Tediber : les raisons des avis clients positifs

L'excellence du matelas Tediber s'explique par trois aspects principaux :

La qualité unique des différents matériaux utilisés aux performances de premier rang ;

Le design ergonomique et esthétique qui lui est conféré ;

Le respect du produit sur la santé de ses usagers et de l'environnement.

Une qualité de matériau à toute épreuve

L'emploi d'un cocktail de matières à l'efficacité redoutable (mousse d’accueil, mousse à mémoire de forme, mousse polyuréthane haute résilience…) fait du matelas Tediber une surface à coucher à la fois :

Résistante, garantissant une très appréciable durée de vie au produit ;

Ferme, soulageant le dos et le reste du corps pour optimiser la récupération physique ; ù

Respirante et régulatrice assurant un confort optimal grâce à une température parfaite ;

Aérée, lui permettant de respirer et d’éviter la propagation d'acariens et de bactéries ;

Hypoallergénique, afin d’éviter les risques d'allergie pour les petits et grands ;

Douce, offrant une expérience agréable au toucher que peu de matelas de sa gamme rendent possible.

Celui que l'on considère comme étant le meilleur matelas disponible, grâce au test matelas Tediber, dispose de nombreux avantages. En effet, c'est l'utilisation d'une mousse polyuréthane de haute densité, couplée à une configuration en cellules communicantes qui assure une telle performance. L'autre conséquence de ce choix réside dans la fermeté très appréciable pour toute l'anatomie musculo-squelettique de ce matelas universel. L'emploi, enfin, d'une housse blanche conçue avec du tencel, offre des propriétés singulières à ce matelas ferme et accueillant. Le tencel est en effet apprécié pour sa résistance et sa douceur. Ce matériau sophistiqué, obtenu à partir de fibres naturelles d'eucalyptus est un ingrédient courant des matelas de haute qualité pour nourrissons. Le matelas Tediber est un véritable matelas haute technologie qui apporte un confort et un sommeil réparateur à tous les dormeurs.

Un design soigné pour un incomparable confort

Mais le rapport de performance ne s'arrête pas là. La mousse à mémoire de forme, couplée à une indépendance de couchage, est un double cadeau de la marque. En effet, ce design haut de gamme garantit :

Une conservation de la configuration posturale de l'utilisateur par répartition des points de pression ;

Une absorption des mouvements parasites occasionnés par les phases de sommeil paradoxal.

Ces choix sont l'assurance d'une expérience de sommeil à deux dans le plus grand confort possible.

Un respect des normes les plus strictes

Cette approche soucieuse de la santé de ses usagers est la marque de fabrique de Tediber. C'est aussi la raison pour laquelle chacun d'entre eux peut choisir son matelas en toute confiance et sérénité. En choisissant de recourir à un sommier Tediber, par ailleurs, le rapport qualité prix s'en retrouve d'autant plus amélioré. Fonctionnant parfaitement ensemble, les produits de la marque, comme la couette Tediber, offrent un confort absolu. Ces arguments sont d'autant plus vrais que chacun de ces éléments est conçu dans le strict respect des normes européennes. Imaginés en France et conçus en Belgique, les matelas Tediber sont en effet empreints d'un savoir-faire occidental de longue date.

Eco-responsabilité : un engagement couronnant l'excellent avis client Tediber

L'éco-responsabilité de la marque Tediber est aussi ce qui fait son excellence aux yeux de ses clients. Et cela n'est pas un hasard. Choisir le tencel et bannir tout retardateur de flammes c'est l'engagement de Tediber pour préserver votre santé. Mais c'est aussi son engagement pour la préservation de l'environnement. En effet, la composition entièrement en mousses qui en résulte rend le matelas Tediber facilement recyclable.

Une production à la main, avec une colle aqueuse et sans COV, sont également l'expression de cette volonté active d'éco-responsabilité. Enfin, en maîtrisant son produit jusqu'en bout de chaîne, après retour, la marque Tediber parachève cette initiative. Cela se fait notamment au travers des dons de matelas en bon état à destination d'Emmaüs.

Une certification solide

Ces impacts sociaux et environnementaux positifs ont été couronnés de succès. Ils sont par ailleurs reconnus par des labels indépendants. De nombreux éléments de literie Tediber bénéficient de la certification OEKO-Tex Standard 100. Plusieurs parties en bois, telles que les pieds, sont obtenues à partir de matière première issue de forêts durables. Même les impressions nécessaires à la mise en forme du packaging de Tediber sont éco-responsables.

Le label PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières) est effectivement devenu un élément de choix systématique pour la marque. Il en va de même pour les certifications Imprim'vert et FSC. Choisir Tediber, c'est donc choisir ce qu'il y a de mieux pour sa santé. Mais choisir Tediber, c'est aussi choisir ce qu'il y a de mieux pour protéger la planète.

Avis Tediber matelas : un rapport qualité prix imbattable

Tous ces formidables avantages ne sont en rien diminués par un coût absolument abordable. Un des points communs que les avis sur le matelas Tediber mettent souvent en avant est effectivement son aspect économique. Le prix du matelas Tediber se veut raisonnable, qu'il s'agisse d'un achat de matelas en ligne ou en magasin. La marque offre par ailleurs une garantie de 10 ans sur son Incroyable matelas et une livraison gratuite.

C'est la façon qu'a Tediber de rendre la qualité de sommeil accessible à toutes et à tous. Et c'est précisément cela qui fait des avis Tediber les témoignages les plus enthousiastes que vous puissiez trouver en matière de literie. Tediber, une marque de matelas qui inspire confiance à ses clients.