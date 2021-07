Le marché des sex toys en pleine expansion : faites-vous plaisir !

La pandémie de Covid-19 n'a pas eu des effets négatifs sur tous les acteurs économiques. Certains s'en sont particulièrement bien tirés. Ainsi, le marché des sextoys se trouve en pleine expansion. En 2020, les ventes de sextoys se sont littéralement envolées. Certaines marques ont enregistré jusqu'à 185% de ventes supplémentaires ! Cet engouement concerne tout autant les célibataires et les couples.

Il faut sans doute voir dans ces bons chiffres l'heureux effet des confinements, de la distanciation sociale et de la limitation des déplacements. A force de se retrouver confinés ensemble, les gens ont eu envie d’explorer de nouvelles pratiques, pour conjurer la routine qui n'a pas manqué de s'installer. La plupart des acheteurs de sextoys veulent passer un confinement agréable avec leur conjoint, et même parfois en solo.

Parmi les produits qui ont le plus la cote, les sextoys connectés occupent une place de choix, dans la mesure où ils peuvent s’utiliser à distance. Les clients peuvent s’amuser ensemble, même s’ils sont confinés séparément ou que l’un est en télétravail et l’autre non. On a aussi pu noter, durant cette période de pandémie, un fort intérêt pour les appareils dédiés au plaisir féminin.

La bonne santé actuelle du marché des sextoys confirme que notre société a atteint l'ère de la banalisation du bien-être sexuel. On y considère généralement toutes les activités sexuelles consenties comme saines et plaisantes, et on y encourage le plaisir sexuel et l'expérimentation sexuelle. Dès lors, acheter un sex-toy n'est plus du tout tabou, au contraire. Le sex-toy s'est complètement démocratisé. Il est désormais perçu comme un objet ludique et banal.

Vous trouverez sur son site une large sélection de sextoys pour femmes, dont le novateur Womanizer avec son stimulateur clitoridien. Mais les hommes ne sont pas en reste : ils pourront trouver certains produits de masturbation de la marque américaine Fleshlight, qui font partie des plus vendus au monde. Grâce à un design de haute qualité, les produits Fleshlight vous procurent une expérience de masturbation très proche de la réalité.

Si vous recherchez des sex toys pour couples, essayez We-Vibe, marque qui enrichit la vie sexuelle des couples depuis plus de 10 ans. Vous pouvez aussi vous tourner vers LELO, une marque suédoise devenue synonyme de sex toys de luxe.

