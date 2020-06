Le meilleur régime alimentaire pour votre chien

Bien que cela semble incroyable, il y a encore, aujourd’hui, de nombreux propriétaires d'animaux qui pensent que leurs compagnons à quatre pattes peuvent être nourris avec les mêmes aliments des humains. Quelqu’un va même jusqu'à servir à son chien ou chat les restes de son repas : une erreur extrêmement grave, étant donné que le système digestif des animaux domestiques fonctionne différemment d’un homme. En outre, leur sens du goût ne perçoit pas les différentes saveurs comme nous.

Ce sont surtout les propriétaires de chiens à commettre les erreurs les plus graves, probablement à cause d'une forme d’affection qui les incite à considérer leurs amis comme des humains. Malgré les recommandations des vétérinaires et celles présentes dans n'importe quelle animalerie en ligne, les mauvaises habitudes persistent dans la plupart des cas. Néanmoins, pour s’en débarrasser, il faut seulement suivre quelques règles très simples.

Première : le régime alimentaire du chien est à base protéique. Donc, il nécessite tout d’abord de viande de bonne qualité : surtout viande rouge maigre, mais aussi du poulet ou – si le propriétaire peut se le permettre financièrement – du gibier. Si l’on opte pour les croquettes, il faut faire attention qu’ils fournissent la bonne quantité de protéines. Au contraire, les hydrates de carbone peuvent être au plus un complément, à doser avec parcimonie et seulement après les avoir privés de la plupart des féculents (les chiens ont des problèmes à les digérer).

Deuxième : les chiens ont besoin de vitamines et sels minéraux très spécifiques. Par exemple, l'une des erreurs les plus courantes est de suralimenter l’animal de produits à base de fer, un minéral qui doit faire partie du régime du chien, mais à doses réduites, afin d’éviter des dommages au fois. Les autres oligo-éléments essentiels sont : vitamines A, B2, B3, B6, C, D et E, calcium, potassium, magnésium, zinc.

Troisième : éviter absolument des aliments qui sont pour le chien tout simplement du poison. Parmi eux : oignons, ail, pommes de terre, et bien sûr sel et sucre.

En résumé, la meilleure façon de garder vos chiens en bonne santé est de diversifier leur alimentation, en prenant soin de distribuer correctement les différentes substances nutritives. Tout cela, ça va sans dire, toujours sous contrôle médical.