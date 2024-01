Le métier de secrétaire médicale : rôle, missions et carrière

Une profession pour le moins essentielle dans le domaine de la santé, mais souvent méconnue, le métier de secrétaire médicale offre bien des opportunités de carrière. Pour celles ou ceux qui souhaitent s’orienter vers le secteur médical ou tout simplement en savoir plus sur les missions dont sont chargés ces professionnels, voici quelques réponses !

Le rôle indispensable du secrétaire médical

Le secrétaire médical est un acteur clé dans la gestion d'un cabinet médical ou d'un service hospitalier. Sa mission principale est d'assurer le suivi administratif des patients et de faciliter la communication entre eux et les professionnels de santé. Parmi ses nombreuses responsabilités, on compte la prise de rendez-vous, la gestion des agendas, l'accueil téléphonique, et la tenue des dossiers médicaux.

En outre, le secrétaire médical joue un rôle primordial dans la coordination des équipes soignantes et administratives. Il est souvent le premier interlocuteur des patients et doit faire preuve d'empathie et de discrétion. Son rôle est essentiel pour assurer le bon fonctionnement d'une structure médicale, qu'il s'agisse d'un cabinet libéral, d'un hôpital ou d'un établissement médico-social.

La formation pour devenir secrétaire médicale

Il existe des formations sur ce site pour devenir secrétaire médicale et obtenir votre certification. Pour acquérir les compétences requises pour le métier, certaines formations sont accessibles après un niveau bac ou équivalent et permettent de se former aussi bien en présentiel qu’à distance. Cela est idéal pour profiter d’un maximum de souplesse, notamment pour les personnes en reconversion professionnelle ou ayant des contraintes géographiques.

D'autres diplômes, tels que le BTS Support à l'action managériale (SAM) ou le DUT Carrières juridiques peuvent également être valorisés lors d'une recherche d'emploi dans ce secteur. Une fois embauchée, la secrétaire médicale peut bénéficier de formations complémentaires en fonction des spécificités du poste occupé.

Les compétences clés pour réussir

Pour exceller en tant que secrétaire médicale, certaines compétences sont indispensables. Tout d'abord, une excellente maîtrise des outils informatiques et bureautiques est requise pour gérer efficacement les tâches administratives. La connaissance du vocabulaire médical est également nécessaire pour comprendre et transcrire correctement les informations liées aux patients.

Le sens du service et de l'organisation est par ailleurs primordial pour assurer un accueil de qualité et gérer efficacement les rendez-vous. Enfin, une bonne communication orale et écrite ainsi qu'un esprit d'équipe sont des atouts majeurs pour collaborer avec les professionnels de santé et répondre aux besoins des patients.

Tout au long de la journée, ce professionnel de la santé assure le suivi des dossiers médicaux, la rédaction de courriers ou comptes-rendus médicaux, et la coordination entre les différents acteurs du parcours de soins. En fin de journée, il clôture les dossiers, effectue les relances nécessaires et prépare l'agenda du lendemain. Une grande adaptabilité et réactivité sont requises pour faire face aux imprévus qui peuvent survenir.

Les perspectives d'évolution de carrière

Avec de l'expérience, il est possible d'accéder à des postes à responsabilités, tels que responsable administratif d'un service hospitalier ou directeur adjoint d'un établissement médico-social. Par ailleurs, la spécialisation dans un domaine particulier (cancérologie, pédiatrie, etc.) peut constituer un atout pour évoluer au sein d'une structure de soins. Et n’hésitez pas à consulter votre compte personnel de formation pour savoir quelles compétences vous pourriez développer ou acquérir.