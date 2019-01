Le mobilier vintage continue de prospérer en tant que tendance décorative

Ce qui semblait être une mode passagère, est devenu une tendance qui s'installe chaque année. Le mobilier d'hôtellerie d'époque a continué à maintenir ses ventes en 2018, après une hausse du chiffre d'affaires au cours des deux dernières années, et tout porte à croire que 2019 suivra la tendance. Les attentes pour cet été sont positives, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration opte de plus en plus pour une décoration aux éléments vintage ou rétro. Des pièces uniques et originales qui donnent à l'établissement une touche très spéciale que vous aimez parmi les convives.

La consolidation de ce style décoratif est un fait, comme le raconte Elena Villalba du département commercial de ChaisesTables.com, une entreprise dédiée à la vente de meubles pour hôtels. "Souvent, nos clients pensent que les meubles anciens ne peuvent pas être de qualité et au meilleur prix. Nous essayons de vous dire qu'en faisant confiance à ce type de mobilier, vous créez un environnement élégant pour votre entreprise et vous vous démarquez de la concurrence. Et pour l'agitation quotidienne du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, ce sont des meubles à la hauteur car la fonctionnalité n'est pas forcément en contradiction avec le style.

Le budget est la principale incognita des clients quant à l'achat, "souvent la décoration de votre entreprise peut devenir un casse-tête si vous voulez être différent et original mais sans le remarquer dans votre poche. Chez ChaisesTables.com nous le savons, c'est pourquoi nous essayons d'offrir à nos clients des propositions de meubles vintage très économiques et de qualité avec lesquels ils peuvent se différencier des autres bars et restaurants sans laisser le budget dedans", commente Elena à nous.

L'augmentation de la demande pour ce type de meubles est constante et une réalité pour le secteur, "chaque saison, nous analysons nos données de vente et de voir que la catégorie vintage est l'une des plus demandées tant dans les ventes finales et les budgets. La mise à jour est essentielle aujourd'hui, et dans l'hôtellerie est tout aussi importante parce que soit vous renouvelez votre entreprise ou vous voyez vos clients commencer à aller à la concurrence. Chez ChaisesTables.com nous travaillons avec les meilleurs matériaux, les plus résistants et durables pour fabriquer nos meubles, c'est pourquoi nous constatons de plus en plus l'intérêt croissant pour nos produits catalogue", explique Elena.

Aujourd'hui, le style vintage est tellement répandu dans le secteur hôtelier que l'on peut trouver une multitude de pièces décoratives, comme le commente ChaisesTables.com : "Nous avons dû élargir notre catalogue et offrons actuellement une grande variété de chaises, tables, tabourets, fauteuils, sofas, etc. vintage et rétro comme toujours à des prix abordables et avec la meilleure qualité. Ce type de mobilier devient de plus en plus populaire et remplace déjà d'autres styles plus conventionnels qui étaient en tête des ventes il y a quelques années comme le classique".

"Au cours des prochaines saisons, nous prévoyons une tendance à la hausse des ventes de meubles anciens, ce qui se traduit par les chiffres de ventes que nous analysons chaque année. Les attentes pour la campagne 2019 sont bonnes, nous en sommes convaincus, grâce au boom touristique et à la légère reprise de l'économie, nous espérons que les prochaines années se poursuivront avec la tendance à la hausse ", dit Elena.