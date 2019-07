Le nettoyage après décès : une prestation hors norme !

Le nettoyage après décès est l’une des missions de nettoyage les plus complexes. Quoi que cette activité puisse être considérée répugnante, la famille du défunt sollicite souvent les services d’une entreprise de nettoyage spécialisée. Des nettoyeurs professionnels arrivent aux locaux et y contribuent une attention spéciale.

Quand la famille du défunt découvre que le logement est très sale, il est conseillé de faire appel aux entreprises de nettoyage directement après le décès. Cela a pour but d’améliorer les services et de s’équiper des meilleurs matériaux disponibles. Certes, trier les biens de vos proches et nettoyer leur maison est l'une des choses les plus difficiles à affronter après un décès.

En effet, la plupart des proches n'ont pas assez d'énergie pour nettoyer le logement du défunt. Quand on pense à la famille, c'est la chose la plus terrifiante. Le nettoyage après décès peut être fastidieux et difficile à intégrer dans votre calendrier même si un nettoyage complet s’avère nécessaire après un décès.

En général, le sang, les saletés, les taches adhèrent de manière inflexible aux planchers, aux cloisons et aux différents matériaux. Lorsqu'elles sont négligées, ces matières dangereuses peuvent coller dans le sol et devenir progressivement difficiles à expulser.

Il convient d’être réactif pour le nettoyage du logement afin d’éviter les risques infectieux liés à la présence de sang humain et de liquides organiques.

Parfois, au moment du décès, la famille découvre que le défunt était atteint du syndrome de Diogène ou de syllogomanie. Le nettoyage devient plus compliqué en raison de l’encombrement du logement résultant de ces pathologies.

Les tarifs pratiqués pour ce type de nettoyage dépendent essentiellement de la superficie du logement et de l’encombrement des pièces du logement. Les prix varient de 3500 € à plus de 10 000 € et incluent la plupart du temps le nettoyage, le débarras et la désinfection.

Le nettoyage après décès peut prendre plusieurs formes. Le décès peut survenir suite à un homicide ou un suicide. Qu’elle que soit la circonstance, il est nécessaire de bien nettoyer le logement ou l’appartement en question pour des fins de propreté.

Enfin, une entreprise de nettoyage fiable veille à ce que ses produits de nettoyage soient aussi écologiques que possible même dans le cadre de nettoyage après décès.

Ils disposeront de conditions de travail acceptables et naturellement respectueuses de l'environnement.