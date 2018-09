Le nombre de cambriolages aurait diminué en France en 2018

Le nombre de cambriolages n'a cessé d'augmenter en France depuis plus de dix. Alors, quand une diminution a été constatée sur le premier semestre de 2018, le ministère de l'Intérieur s'est empressé de le communiquer. Pourtant, cette baisse est à relativiser, puisqu'elle n'est pas valable dans toutes les régions. Par exemple, Paris a connu une augmentation de 18%.

Une baisse liée aux actions de l'État ?

Évidemment, en annonçant cette diminution des cambriolages, la première depuis 10 ans, le ministère de l'Intérieur a immédiatement salué la part de responsabilité importante qu'aurait l'État dans cette diminution. Effectivement, depuis plusieurs années, de nombreuses primes et crédits d'impôt sont proposés aux personnes âgées notamment, pour les aider à financer l'installation d'un système d'alarme maison.

Pour autant, le rôle de l'État est à relativiser, parce qu'il est fort probable que, même sans ces aides, les particuliers victimes d'un cambriolage, auraient investi dans un système de surveillance domestique après. D'ailleurs, ces aides sont assez peu connues du grand public et peu de particuliers y ont finalement recours. Alors, à quoi est due l'augmentation du nombre d'alarmes domestiques et la diminution de cambriolages ?

Des alarmes moins chères et plus performantes

L'une des raisons principales de la diminution des cambriolages est sans doute l'amélioration des performances des systèmes d'alarme, mais aussi la diminution de leur prix et la simplification de leur installation. Certaines marques se sont exclusivement alignées sur cette image, comme Atlantic'S. Résultat, les atouts d'une alarme maison Atlantic'S sont nombreux, mais concernent surtout la qualité et l'accessibilité.

En matière de qualité, les alarmes sans fil sont désormais de plus en plus difficiles à pirater et leurs données de mieux en mieux cryptés. Les accessoires disponibles sont de plus en plus nombreux et la frontière entre équipement personnel et équipement professionnel est de plus en plus fine. Résultat, les risques de cambriolages sont encore davantage diminués aujourd'hui avec l'installation d'une alarme, qu'ils ne l'étaient il y a dix ans.

Que valent les kits ?

Certaines marques comme Atlantic'S proposent également à la vente des kits d'installation de systèmes de surveillance domestique. Ces kits sont très pratiques et très faciles à installer et ils ont déjà séduit de très nombreux particuliers. Vous les recevez, vous n'avez qu'à suivre la notice et fixer les différents accessoires aux quatre coins de votre logement.

Cependant, un système d'alarme, pour être efficace, ne peut pas être installé n'importe comment. Il doit d'abord être adapté à votre logement et à vos besoins en matière de sécurité, puis il doit être correctement installé pour être sûr de fonctionner correctement. Pour cela, vous pouvez vous faire conseiller par des experts soit au téléphone, soit directement chez vous. Ils pourront même vous réaliser un devis pour vous aider à comprendre vos besoins.