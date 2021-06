Le prix des produits alimentaires a-t-il augmenté pendant la pandémie ?

Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, de nombreux français ont la sensation que le prix des produits alimentaires n’a fait qu’augmenter. Si ce n’est pas le cas sur toutes les catégories d’aliments, c’est bien une réalité en ce qui concerne les produits frais, dont les prix ont flambé de 18 % depuis un an, en raison principalement du confinement. Mais la hausse du prix de nos courses peut aussi être imputée à de nouvelles habitudes de consommation.

L’explosion du prix des produits frais dans les supermarchés français

De nombreux consommateurs français ont en effet la sensation que les produits alimentaires et de grande consommation ont augmenté ces derniers mois. C’est un sentiment partagé par plus de 86 % d’entre eux.

Si jusqu’ici, cette sensation n’était que cela, une impression des consommateurs, elle a été corroborée récemment par une étude de l’Insee qui fait état d’une augmentation de 18 % des prix sur les produits frais ces 12 derniers mois.

Cela s’explique en grande partie dû au fait que 50 % des fruits et légumes que nous consommons en France sont importés. Et qu’avec la fermeture des frontières le prix des transports a augmenté de 30 % sur la même période. Les travailleurs saisonniers dans le domaine agricole étant en grande majorité étranger, le coût de la main d'œuvre a lui aussi augmenté.

Parmi les autres coûts qui peuvent peser sur le prix final de nos aliments frais, on retrouve également l’emballage. Les français privilégiant les fruits et légumes emballés, les supermarchés doivent supporter des coûts supplémentaires qui augmentent les montants indiqués sur les étiquettes.

Pour le reste, les prix à la consommation n’auraient augmenté que de 0,4 % depuis un an en France. Si le ticket moyen des consommateurs a augmenté, cela est donc peut-être dû à leurs habitudes en mutation.

Une hausse des prix qui peut être ressentie en raison de nouvelles habitudes de consommation

Non seulement le prix des courses des français peuvent avoir augmenté (donnant la sensation d’une augmentation des prix) en raison d’une tendance plus forte à se tourner vers les commerces de proximité . En raison des limitations de déplacement et des mesures de couvre-feu, les français se rendent plus volontiers dans leurs épiceries ou petites surfaces de quartier, où les prix pratiqués sont plus élevés. Il suffit, pour s’en rendre compte, de comparer les prix du catalogue Carrefour et ceux du catalogue Carrefour Market, par exemple.

Mais les français achètent également différemment, privilégiant les produits stockables et consomment donc moins de produits frais. Ils se tournent également vers le bio, un secteur déjà en forte croissance mais qui creuse toujours plus l’écart avec les aliments conventionnels. Or, ces produits sont globalement plus chers, ce qui aura tendance à faire grimper le ticket de caisse des français.

Si on est loin de la flambée des prix qui avait été prédite au début de la crise sanitaire, certains aliments ont bel et bien augmenté. Néanmoins, cette augmentation peut aussi s’expliquer par de nouvelles habitudes de consommation, et la tendance à privilégier les aliments biologiques, meilleurs pour la santé !