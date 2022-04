Le tir sportif, une discipline de plus en plus populaire

Le tir sportif a le vent en poupe. C'est en effet le quatrième sport individuel le plus pratiqué au monde. En France, on dénombre pas moins de 230.000 licenciés qui pratiquent dans 1.650 clubs répartis dans 28 ligues régionales à travers tout le pays. Il y a dix ans, on ne comptait que 145.000 licenciés. Cet essor se traduit par une saturation des clubs de tirs et des ruptures de stock fréquentes dans les armureries.

Comment expliquer un tel engouement ? Contrairement à ce que l'on peut parfois penser, le tir au pistolet n'est pas violent ; il est même l'une des disciplines sportives les plus calmes et les plus apaisantes. La pratique de ce sport demande des efforts de contrôle, de maîtrise de soi et de concentration pour atteindre les résultats escomptés. Mais c'est aussi une activité de partage : on s'échange des conseils, on se prête ses armes.

Il est possible de commencer le tir sportif entre 9 et 14 ans, à condition que cela soit avec un pistolet à plomb, ou une carabine à air comprimé. Seuls ces modèles d'armes sont autorisés pour les jeunes pratiquants, et ce, sur un stand de 10 mètres. Quel que soit son âge, une bonne santé est nécessaire pour pratiquer cette activité, sans problème cardiaque, et il faut bien sûr avoir une bonne vue.

Tir sportif : différentes disciplines

Vous avez le choix entre plusieurs disciplines qui utilisent chacune des armes différentes et différents types et distances de cibles. Le tir à la carabine à une distance de 10 mètres constitue le point de départ des tireurs débutants. La carabine à plomb se cale au creux de l’épaule et se manie en position debout. Avec de l'entraînement, vous pourrez évoluer vers la carabine 22 Long Rifle avec des munitions de petit calibre à une distance de 50 et 300 mètres.

Avec le tir au pistolet, vous userez d'une arme courte et aisément maniable. Vous débuterez par un pistolet à air comprimé à plomb en visant une cible éloignée de 10 mètres. En progressant, vous accéderez à des pistolets de petit calibre comme le 22 Long Rifle et les cibles seront repoussées à 25 et 50 mètres.

Si vous êtes déjà expérimenté, et que vous optez pour le tir sportif de vitesse, vous ne serez pas derrière un stand de tir, mais sur un parcours avec des cibles fixes ou mouvantes. Équipé d'un étui à la ceinture, l’objectif est de viser le plus précisément les cibles et de terminer le circuit en un minimum de temps. Vous serez équipé d’un pistolet de calibre 9 mm ou plus, avec ou sans visée optique.

Achat du matériel : le choix d'une armurerie en ligne

Le matériel à acquérir se compose d'une arme et d'une tenue. Les armes se classent en armes de poings et en armes d'épaule dont la propulsion est assurée par l'air comprimé. La poudre noire et la pourdre vive peuvent aussi servir de propulseurs. Concernant la tenue, aucune n'est imposée. Il est néanmoins recommandé de préférer une tenue sportive décontractée et des chaussures plates pour assurer son équilibre. De manière progressive, le tireur pourra prendre des lunettes de protection, un télescope, un casque antibruit ainsi qu'un kit de nettoyage et de démontage.

L'achat du matériel peut se faire dans une armurerie physique ou une armurerie en ligne. De nombreux sites marchands proposent aujourd'hui la vente en ligne d'armes de tir. Les carabines à plomb ou pistolet à plomb de moins de 20 joules, de catégorie D, sont en vente libre aux personnes majeures. Pour les carabines 22LR, fusils à pompe, fusils de chasse, de catégorie C, il faut posséder un permis de chasse ou une licence de tir ou ball trap. Concernant les armes de catégorie B, il faut, en plus, une autorisation de détention délivrée par la préfecture. Les armes de catégorie A sont, quant à elles, interdites aux particuliers, sauf dérogation.

Crédits image : "OFAJ2019_1107_©FFTir:JF.Roselier_28" by FFTir is marked with CC BY-NC 2.0.