Le vol de Rolex : un nouveau sport national

Pendant que l’Euro 2021 bat son plein, de nouveaux sportifs se démarquent dans une catégorie encore peu médiatisée. Les voleurs de montres Rolex se distinguent par leur goût du luxe, leur dextérité et leur pugnacité. Revenons sur les récents exploits des sportifs !

4 voleurs et 3 montres de luxe

Connus des services de l’ordre, 4 amateurs de montres ont été arrêtés pour le vol de deux Rolex et la tentative de vol d’une autre montre de luxe et d’une Porsche, entre la fin du mois de mai et le début du mois de juin. Le groupe de jeunes athlètes s’est démarqué par de grandes qualités d’observation et par leur pugnacité. Assaillant leurs adversaires de coups, ils sont parfois allés jusqu’à l’étranglement. C’est donc un carton rouge ! Ils seront jugés le 23 juillet pour leurs actions.

Sprint de vol de montre

Les amateurs de montres de luxe retenaient déjà leur souffle ! Il faut dire que, depuis le déconfinement, les vols de montres se sont intensifiés et que la police est sur le pied de guerre. Le jour du déconfinement, 3 vols de montres de luxe avec agression ont été rapportés. Deux jours plus tard, deux athlètes définis comme des voleurs haut-de-gamme ont été retrouvés avec 8 montres dont une qui avait été récemment volée. Ils ont dû laisser leur butin pour un petit séjour à l’ombre imminent.

Triathlon pour 300 000 euros de Rolex

Autre exploit, le 20 mai 2021, dans une joaillerie toulousaine. Des voleurs ont coupé un rideau métallique à la disqueuse, ont brisé les vitrines puis ont filé avec des Rolex estimées à plus de 300 000 euros. Une personne a été interpelées, mais les auteurs du délit se sont si bien démarqués du peloton qu’ils semblent s’être volatilisés.

Coup de poker pour des montres de luxe

Souvent arrachées avec violence ou dérobées avec du matériel professionnel, les montres de luxe sont aussi volées grâce à l’astuce. En effet, en Gironde, lors du dernier week-end de mars, un couple a subtilisé les montres d’un sexagénaire, prétendant vouloir l’aider à remplir des documents administratifs. Une plainte a été déposée, mais il n’y a pas de nouvelles des montres. Elles seront cependant faciles à retrouver puisque chaque montre de luxe dispose d’un numéro de série permettant de les identifier.

Véritables symboles de richesse et de succès, la Rolex et les autres montres de luxe ont encore un bel avenir devant elles.