Les 5 meilleures façons d’acheter ou d’échanger du Bitcoin

Si vous essayez d'acheter du Bitcoin ou différentes devises virtuelles en tant qu'investissement, il est essentiel de maintenir les frais au minimum. Compte tenu de la nouveauté du marché de la cryptographie, de nombreux agents aimeraient vraiment maximiser leurs commissions (en évaluant le marché boursier où les frais de négociation ont longtemps été supérieurs à zéro).

Cette valeur ronge votre résultat net, alors trouvez un moyen de réduire les charges de friction. Si vous voulez en savoir plus sur les robots de trading qui aident à automatiser le processus d'achat de bitcoin, consultez cet exemple avec le guide sur qu'est-ce que le code bitcoin , ici brièvement défini. Si vous essayez d'échanger des bitcoins, la meilleure information est que vous avez maintenant beaucoup d'options.

Vous ne voudrez peut-être même pas ouvrir un compte spécialisé séparé pour le faire, car il existe de nombreux agents essentiels qui permettent de les acheter. (Voici quelques-uns des meilleurs courtiers pour acheter et vendre de la crypto-monnaie.) De plus, quelques joueurs soudains - PayPal, par exemple - permettent désormais aux citoyens américains de faire des achats, de promouvoir et de préserver également Bitcoin.

Lorsque vous réfléchissez à la façon d'acheter du Bitcoin, vous devrez tenir compte des facteurs suivants, car ils devraient avoir un impact sur votre préférence pour l'acheter ou si vous devez ou non vous en éloigner.

Si les frais de Bitcoin deviennent rapidement excessifs, ils comportent néanmoins des risques extrêmes qui ne conviennent pas à tout le monde. Ceux qui recherchent des investissements conservateurs ou qui ne peuvent pas avoir les fonds nécessaires pour perdre de l'argent doivent garder à l'esprit d'éviter Bitcoin ou de mieux négocier avec un montant qu'ils sont prêts à perdre.

Voici les 5 meilleures façons d'acheter du Bitcoin

Chaque approche fournit un agrégat unique de valeur, de protection et de capacité de négociation.

PayPal

PayPal facilite considérablement l'achat ou la promotion de Bitcoin immédiatement en utilisant l'application similaire avec laquelle vous avez accepté vos paiements en ligne. Vous paierez 0.50 $ pour les transactions bien inférieures à 25 $, et à partir de là, PayPal utilise une échelle de frais mobile qui commence à évoluer à 2.30% pour les transactions supérieures à 25 $ et descend à 1.50 pour les transactions supérieures à 1000 $. Bien qu'il y ait un balisage de plage, vous ne paierez pas de frais pour conserver la crypto-monnaie dans votre compte et vous pouvez changer aussi peu que 1 $ à la fois. Ethereum, Litecoin et Bitcoin Cash sont également négociables ici.

Coinbase

Coinbase est un changement technologique pour les crypto-monnaies qui vous permet de personnaliser les devises immédiatement. Vous pourrez changer des dizaines de cryptos les plus célèbres, notamment Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin et Ethereum.

Coinbase vous permet également de conserver votre argent dans un coffre-fort avec des retraits uniques pour une meilleure protection. Il en coûte une commission de 0.50%, après quoi fournit une commission de transaction qui varie en fonction de l'offre d'investissement et de la taille de la transaction. Ces frais devraient généralement être téléchargés à 1.49 partage pour votre coût, mais encore plus élevés avec une carte de débit.

La forme de la charge est pour le moins déroutante, bien que Coinbase vous garantisse de vous exposer ce que vous payez plus tôt que vous ne devriez clairement effectuer le paiement.

Robin des Bois

Robinhood prend son gros truc - pas de commissions - et l'applique à la crypto-monnaie. Vous aurez la possibilité d'acheter du bitcoin immédiatement. Vous devrez peut-être accéder à plus de six devises virtuelles différentes, une fonctionnalité que d'autres agents indexés ici n'offrent pas. Bien sûr, vous aurez la possibilité d'acheter des actions, des ETF et des alternatives même si vous êtes sur la plate-forme facile à utiliser. En savoir plus sur Robinhood.

Courtiers interactifs

Chez Interactive Brokers, vous aurez la possibilité d'acheter des contrats à terme Bitcoin, mais vous ne pourrez pas identifier immédiatement la devise étrangère. Le revendeur coûte 15.01 $ selon l'offre, ce qui vous donne une publicité de 5 bitcoins. Interactive Brokers propose également une variété de titres négociables différents, vous donnant accès à des titres partout dans le monde. En savoir plus sur Interactive Brokers.

Guichet automatique Bitcoin

Une autre alternative consiste à acheter du bitcoin immédiatement via un guichet automatique Bitcoin, même si vous devrez peut-être payer des commissions beaucoup plus élevées qu'ailleurs. Vous aurez la possibilité d'acheter des bitcoins et quelques guichets automatiques vous aideront également à les promouvoir, en utilisant des pièces ou une carte de débit. Mais vous aurez peut-être besoin d'une poche Bitcoin pour terminer la transaction. Les commissions peuvent être coûteuses, certains guichets automatiques coûtant environ 7% par transaction, bien que les dépenses des autres puissent atteindre les adolescents.

Conclusion

Ceux qui pensent à ce modèle décentralisé de pièces numériques ont quelqu'un avec une méthode aimable pour acheter des bitcoins. Il serait utile que vous les achetiez immédiatement ou pas directement auprès de certains agents conventionnels, en plus de quelques arrivages plus récents. En fait, il est moins difficile que jamais d'acheter du bitcoin, et vous pourriez probablement le faire pour moins cher qu'auparavant.