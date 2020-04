Les 5 plus belles plages d’Espagne à découvrir en vacances

Se réveiller bercé par le doux son des vagues qui s'écrasent sur le rivage depuis son lit, c'est un véritable luxe en vacances ! En Espagne, il est très facile de s'offrir ce luxe à des prix tout à fait raisonnable. La péninsule ibérique offre des plages magnifiques pour passer des vacances de rêves. Voici une sélection pour préparer l'été.

L'Espagne : le bon choix pour des vacances de rêves abordables

Le choix est vaste pour vous offrir des vacances en Espagne, les pieds dans l'eau : un hôtel romantique dans une crique de la Costa Brava, un camping populaire près d'une plage sauvage près de Valence, un complexe de style station balnéaire au bord de la Méditerranée sur la Costa del Sol où vous pourrez déjeuner les pieds dans le sable. Pour vous faciliter la vie, nous vous avons préparer une sélection des plus belles plages d'Espagne à profiter en famille avec vos enfants.

Playa de Silencio (Asturies)

Playa de Silencio, ou "La plage du silence", est l'une des plus belles plages d'Espagne. Ornée de sable argenté et de formations rocheuses naturelles, son incroyable littoral a été déclaré monument et est donc totalement vierge. En raison de ce terrain rocheux, cette plage n'est pas très propice à la baignade, mais on peut y flâner sur son sable immaculé ou s'y prélasser au soleil dans un cadre serein.

Playa de Ses Illetes (Formentera)

La plage de Ses Illetes au cours de votre visite pour vous rendre sur l'une des plus belles plages du monde. En raison de la structure de son sable et de ses eaux turquoises, cette plage est également connue comme "les Caraïbes du continent européen". On peut profiter pleinement du climat exotique tout en savourant de bons plats et en dégustant ses boissons préférées dans les nombreux restaurants et bars qui bordent la plage.

Playa de Alcudia (Majorque)

Si vous recherchez un séjour luxueux près d'une plage, alors Playa de Alcudia est l'endroit où il faut aller. C'est l'un des rares endroits où l'on trouve certaines des meilleures stations balnéaires d'Espagne à proximité des côtes. Avec ses 7 kilomètres de sable, c'est la plus grande plage des îles Baléares et l'une des plus commerciales, où l'on trouve de tout, des stations balnéaires aux restaurants, en passant par les bars.

Ile de Cies (Pontevedra)

Située au large de la côte nord-ouest de l'Espagne en Galice, à l'embouchure de la Ria de Vigo, l'île de Cies possède l'une des meilleures plages d'Espagne. Son environnement calme, son sable immaculé et ses eaux calmes en font un lieu idéal pour les familles comme pour les couples. Bien que ce paradis tropical ne propose pas beaucoup de sports nautiques, la baignade et la détente sur les chaises longues sont les meilleures choses à faire dans ce lieu.

Playa La Herradura (Malaga)

Qualifiée de meilleure plage de la Costa del Sol, Playa La Herradura est une autre plage décalée d'Espagne qui attire de nombreux hippies en ce lieu. Avec quelques restaurants et bars, et de nombreux équipements pour la plongée en apnée et en bouteille, c'est l'une des meilleures plages d'Espagne pour une pause estivale tropicale.



Bonnes vacances !