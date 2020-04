Les avantages du chauffage solaire

Dans un contexte de réchauffement climatique, principalement provoqué par l’activité humaine, les énergies renouvelables revêtent une importance capitale. En effet, ces dernières n’émettent pas ou peu de gaz à effet de serre. Les énergies renouvelables sont fournies par différents éléments : soleil, vent, chaleur de la Terre, chutes d’eau, marées, matière organique. En les exploitant, il est possible de créer des énergies flux inépuisables comme le solaire (thermique ou photovoltaïque), l’éolien, l’hydroélectricité, la géothermie et la biomasse (bois énergie, biogaz et biocarburant). Une économie fondée sur les énergies renouvelables aurait comme effet d’éviter des perturbations de grande ampleur sur notre planète.

Des avantages écologiques

Parmi les différents usages des énergies renouvelables, le chauffage solaire rencontre un succès croissant. Ce dispositif écologique exploite une ressource naturelle propre, inépuisable et gratuite : les rayons du soleil. Ses avantages écologiques sont nombreux. Le chauffage solaire diminue les émissions de CO2 et contribue par conséquent à un meilleur environnement. L’utilisation de l’énergie solaire n’entraîne ni émission polluante, ni production de déchets dangereux. L’eau chaude solaire est écologique, dans la mesure où elle lutte contre le réchauffement de la Terre et contre les gaz à effet de serre, aucune combustion n’étant nécessaire. Avoir recours à l’énergie solaire permet également de préserver les combustibles fossiles et de réserver leur emploi à des usages plus spécifiques que la simple production de chaleur.

Des économies importantes

Le chauffage solaire permet de réaliser des économies substantielles (un chauffe eau solaire classique réduit en moyenne vos coûts en énergie de 40 à 50%). Il fournit de 30 à 50 % des besoins en chauffage et de 40 à 70 % d’eau chaude de la maison selon les régions. Avec ce dispositif de chauffage, il est souvent possible de procéder à l’arrêt complet de la chaudière principale pendant l’été et en demi-saison. Le chauffage solaire donne droit à un crédit d’impôt et à la prime énergie cumulable avec les autres aides. Vous pouvez bénéficier d’une aide financière de l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie), de l'ANAH (Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat) et des collectivités territoriales si un professionnel signataire de la charte QualiSol prend en charge les travaux. Le chauffage solaire offre aussi la possibilité d’obtenir un éco-prêt à taux zéro. Notez que les équipements ne coûtent plus rien une fois installés, et que vous ne serez pas confronté à des frais cachés, les panneaux solaires nécessitant très peu d'entretien et de maintenance.

Où acheter son équipement

L’entreprise Impact EnR s’investit depuis plusieurs années dans le domaine des énergies renouvelables, avec comme objectif d'utiliser des ressources naturelles, propres et inépuisables pour apporter lumière, eau chaude et chauffage aux bâtiments. Pour améliorer votre quotidien sans entraîner de conséquences négatives sur l’environnement, Impact EnR tient à proposer du matériel et des accessoires qualitatifs et utiles. Chauffage solaire, plancher chauffant, chauffage solaire pour la piscine, ballon de stockage…

