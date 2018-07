Les cabanes dans les bois font leur festival en Savoie et en Haute-Savoie

La Savoie et la Haute-Savoie sont connues pour leurs magnifiques paysages et le lac d'Annecy, d'une pureté et d'une beauté incroyable. De nombreuses personnes optent pour cette ville touristique le temps d'un été. Si vous passez dans le coin, profitez du festival des cabanes sur les bords du lac qui aura lieu jusqu'au 15 novembre.

Une exposition en pleine nature

Ouvrez bien l’œil, que ce soit au bord du lac, ou au milieu d'une forêt, tous les promeneurs de la région d'Annecy peuvent apercevoir une cabane en bois éphémère et aux formes architecturales surprenantes. Au total, douze cabanes dans douze lieux différents mettent en avant les valeurs et les paysages de la belle région.

98 architectes de 16 nationalités différentes ont participé au concours afin de présenter la cabane la plus originale qui se fondra le mieux dans le paysage. Pour postuler, il fallait imaginer une cabane de 6m² avec 3m3 de bois au maximum et 1 500 euros de budget. Le bois, quant à lui, n'est pas n'importe lequel puisqu'il provient des forêts de Savoie. 12 œuvres ont alors séduit le jury et sont exposées sur les bords des lacs d'Annecy et d'Aiguebelette.

Cependant, ces œuvres d'art n'ont pas vocation à servir d'hébergement mais plus à découvrir les spécificités géographiques et la qualité des paysages de cette région. C'est le moment d'offrir un cadeau original à votre dulcinée en lui faisant découvrir des lieux incroyables. Ce festival a également pour but de sensibiliser l'ensemble des acteurs sur la question du grand territoire et sur la façon de l'aménager pour s'y installer.

Pour un séjour romantique

Les différentes œuvres d'art proposent un circuit atypique pour les amoureux et les familles puisqu'on trouve sur les bords des lacs et à côté de ces œuvres d'art des lieux de gastronomie et des hébergements insolites. Profitez des spécialités de la région en dégustant une tartiflette savoyarde sur les bords du lac d'Annecy et partez à la rencontre des agriculteurs qui vous feront déguster les meilleurs mets et vins de leur pays.

Profitez également des hébergements insolites en passant un week-end perché en haut d'une cabane dans les bois, offrant tout le confort nécessaire pour passer une nuit romantique tout en admirant les paysages époustouflants de la région.

Enfin, pratiquez les nombreuses activités qui vous sont proposées afin de découvrir la région sous un angle nouveau comme le parapente ou des cours de cuisine pour revenir chez soi des images plein la tête.